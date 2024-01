Wann beginnt dieses Spiel?

Wann werde ich seinen Sinn kapieren?

Wann fällt die Entscheidung und kann ich sie mit tragen ?

Keine Ahnung, wohin mich der Weg führen wird!

Doch: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt!

Niemand weiß, wie lang ich brauche,

um mich selbst zu überwinden,

um mein wahres Ich zu finden!



Schau in den klaren Nachthimmel!

Schnell, wie das Licht, jagen die Planeten durch’s All.

Reiß dich zusammen und schau nach vorn.

Jede Chance ist es wert, ergriffen zu werden.

Wie lang kann ich noch den Kopf in den Sand stecken?

Ohne zu überlegen, presche ich nach vorn,

sage Dinge, ohne nachgedacht zu haben.



Trotz aller Mühe, Lärm und Lament

hat sich unsere Welt, schnell wie der Schall, davon gemacht,

nur um uns zu zeigen, wie alles begann.

Vögel schwingen sich in die Luft.

Wenn du sie siehst, wirst du verstehen.

Schau aufmerksam hin!



Keine Idee ist schräg genug,

kein Erfinder dieser Welt, könnte die Gebäude errichten,

die du in Gedanken gebaut hast.

Japan und China erblassen vor Neid.

Unmöglich, das erste Zeichen rational zu deuten

und das gelobte Land zu erkennen!

An manche Dinge musst du glauben

andere dagegen bleiben Rätsel, die mich verblüffen.



So manche Zeichen vermochte ich zu deuten.

Andere zu abwegig, um auch nur erahnt werden zu können.

Manche großartig, manche traurig und deprimierend



Worte schneller als der Schall, zeigen dir, wie alles begann!