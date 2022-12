Es ist der Abend vor Weihnachten – Sam Smith wartet auf seinen Liebsten, der ab und zu mal aufgemuntert werden muss.

Die Baumspitzen kippen schon zur Seite, so voller Schnee sind sie.

Der Kamin brennt und du bist fast zu Hause.

Die Kneipen sind alle leer,

keine Menschenseele weit und breit.

Jetzt, wo alles dicht ist, gibt es nichts mehr, wo man noch hingehen könnte.

Na komm, leg deinen müden Kopf an meine meine Brust.

Das Jahr liegt hinter uns, und wir sind immer noch in Form.

Jetzt lass mal einfach Weihnachten seinen Zauber entfalten. Beuge dich zu mir rüber und küsse mich, und das ganze Zeug.

In dieser Zeit des Jahres

kann man sich besonders schnell alt fühlen.

Aber wenn ich bei dir bin,

dann kann mir die Kälte nichts anhaben.

Ein kleines Tänzchen in der Küche und dann nach oben?

Ich hoffe, wenn wir wieder wach werden,

dann gibt es überall nur Liebe.

Kümmert euch gut um eure Liebsten, seid gut zu euren Freunden.

Gedenkt der Menschen, die nicht mehr unter uns sind.

Gebt euch ganz dem Augenblick hin, und all den gemeinsamen Erinnerungen.

Und habt ein frohes Weihnachten,

ihr alle,

wo auch immer ihr seid.

Original-Songtext auf Englisch

The treetops are leaning

They're covered in snow

The fire's burning

And you're nearly home

The bars are all empty

I can't hear a soul

With everything closed now

There's nowhere to go

Come rest your weary

Head on my chest

The year is behind us

We're still at our best

The magic of Christmas

Is what's coming next

So, lean in, kiss me

And all of the rest

Baby, this time of the year

Can make you feel old

But when I am with you

I don't feel the cold

So, let's dance in the kitchen

And climb up the stairs

I hope when we wake up

There's love everywhere

Mhmm

Mhmm

Hmm

Baby, this time of the year

Can make you feel old

But when I am with you

I don't feel the cold

Hold on to your lovers

Be good to your friends

Remember the people

Who are no longer there

Lean into the moment

The memories you share

And have a Merry Christmas

Everyone, everywhere