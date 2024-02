Für Leute, die nicht genau wissen, wo sie hin wollen, hat

der Irrsinn noch nie einen Lehrer gehabt.

Wir gehen immer in die andere Richtung, damit wir uns nicht selber

zähmen.

Seht Euch Eure Augen an: blind vor Routine.

Blind für Freuden, die wir noch haben

Avalancha

Die Zeit, die Ihr verschwendet habt, weil Ihr Euch einen Dreck

darum gekümmert habt, was man damit hätte tun können,

genau die Zeit brauchen wir.

Wir sind so was wie Nahrung - und da draußen gibt es Leute,

die verhungern.

Wer sich einmal ins Delirium geliebt hat, kommt nicht mehr zu

Bewußtsein.

Es gibt immer noch was zu tun.

Ihr wartet ab und haltet still.

Es gibt immer noch was zu sagen.

Ihr wartet ab und haltet den Mund.

Mein Tod wird der krönende Abschluß meines Lebens sein.

Über allem steht der Mond, beeinflußt alles,

widerspricht sich selbst und bleibt ein unlösbares Rätsel.