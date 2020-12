Und wieder ein Streit an Heiligabend,

literweise Tränen

und diverse Gifte schwappen durch mein Blut.

Bin zu Fuß zur Oxford Street,

um alles wieder gut zu machen.

Aber die Schaufenster rufen mir zu: Zieh einen Schlussstrich!

Aber es will mir nicht in den Kopf, dass es das wirklich gewesen sein soll.

Wenn du an einem solchen Tag immer noch auf Schnee wartest,

dann fühlt es sich sowieso nicht an wie Weihnachten.

Da ganz oben in der Luft flackern Sterne wie Kerzen,

die am Himmel schwimmen.

Und ich halte mich krampfhaft fest,

an all den Hoffnung spendenden Kronleuchtern.

Wie ein betrunkener Elvis

treffe ich keinen Ton,

wenn ich singe, dass ich dich immer geliebt habe

und dass sich das nie ändern wird.

Die Weihnachtbeleuchtung macht die Straßen hell,

hier wo sich Meer und Stadt treffen.

Sie soll weiter brennen,

vielleicht verschwinden dann die Sorgen

und entfachen ein Feuerwerk in mir.

Original-Songtext auf Englisch

Christmas night, another fight

Tears we cried a flood

Got all kinds of poison in

Of poison in my blood

I took my feet

To Oxford Street

Trying to right a wrong

Just walk away

Those windows say

But I can't believe she's gone

When you're still waiting for the snow to fall

Doesn't really feel like Christmas at all

Up above candles on air flicker

Oh they flicker and they float

And I'm up here holding on

To all those chandeliers of hope

Like some drunken Elvis singing

I go singing out of tune

Saying how I always loved ya darling

And I always will

Oh when you're still waiting for the snow to fall

Doesn't really feel like Christmas at all

Still waiting for the snow to fall

It doesn't really feel like Christmas at all

Those Christmas lights

Light up the street

Down where the sea and city meet

May all your troubles soon be gone

Oh Christmas lights keep shining on

Those Christmas lights

Light up the street

Maybe they'll bring her back to me

Then all my troubles will be gone

Oh Christmas lights keep shining on

Oh Christmas lights

Light up the street

Light up the fireworks in me

May all your troubles soon be gone

Those Christmas lights keep shining on