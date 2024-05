Während des Big Weekend Festivals im englischen Luton erlebte Coldplay-Fan Saundra eine außergewöhnliche Begegnung mit Sänger Chris Martin

Auf dem Weg zum Konzert in der Nähe von London legte Saundra, die an Arthritis leidet und Schwierigkeiten beim Laufen hat, eine Pause ein. Sie überlegte sogar, zurück nach Hause zu gehen. Doch dann hielt ein schwarzer Van an. Eine Frau, die darin saß, bot Saundra eine Mitfahrgelegenheit an. Als die gehbehinderte Frau einsteigen wollte, traute sie ihren Augen kaum: Chris Martin selbst saß im Auto! Als der Sänger ihr beim Einsteigen helfen wollte, lehnte sie noch höflich ab.

Die Tür öffnete sich und ich sagte: ‚Oh, das ist Chris Martin, ich kann nicht mit ihm einsteigen. Und sie sagten: ‚Doch, das kannst du.‘

Während der Fahrt unterhielten sich Chris Martin und Saundra über ihre gemeinsame Heimatstadt Luton und plauderten.

Ich hielt mich an seiner Schulter fest und wir redeten wie zwei alte Frauen.

Coldplay-Sänger Chris Martin wieder solo?

So erfuhr Saundra offenbar, dass Chris Martin wieder Single ist. Das wäre neu, denn eigentlich soll der Star mit Schauspielerin Dakota Johnson (34) liiert sein. Ob dieses Gerücht stimmt, bestätigt der Sänger aber bisher nicht.

Am Veranstaltungsort angekommen, organisierte Chris Martin ein Golfcart, um sicherzustellen, dass Saundra problemlos zum Konzertgelände kommt

Als wir im Künstlerbereich ankamen, ließ er mich nicht einfach dort, sondern sagte: ‚Nehmt das Golfcart und sorgt dafür, dass Saundra ihr Ziel erreicht.'

Doch die drohte nur scherzhaft an, wieder zu gehen:

Ich bin 64, Chris. Ich gehe nicht auf Festivals. Ich bin nur gekommen, um dich zu sehen und jetzt habe ich dich gesehen und kann nach Hause gehen.

„Chris-Martin-Taxi“: Geschichte geht viral

Saundra war beeindruckt von Chris Martins Freundlichkeit und Aufmerksamkeit gegenüber ihrer Behinderung und drückte ihre tiefe Dankbarkeit aus. Sie postete ein Selfie der beiden von der Rückbank des Autos und schwärmte von seiner Geste. Die Begegnung hinterließ bei Saundra einen bleibenden Eindruck und beschrieb ihn als „ so einen freundlichen Menschen “.

Viele Menschen in den sozialen Medien reagierten auf ihr Bild bei X und feiern Chris Martin für sein großes Herz.

Coldplay spielen bei einem Festival in ihrer Heimatstadt Luton

Während des Konzerts spielten Coldplay zum ersten Mal ein neues Lied namens Orange als Hommage an das Fußballteam ihrer Heimatstadt. Im Vorfeld des Konzerts hatten die Einheimischen Coldplay gebeten, den Text ihres Hits Yellow zu ändern, da Gelb die Farbe des gegnerischen Teams Watford F.C. ist.