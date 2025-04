per E-Mail teilen

Wie der Vatikan mitteilte, starb das Oberhaupt der katholischen Kirche am Ostermontag um 7:35 Uhr im Alter von 88 Jahren.

„ Heute Morgen um 7.35 Uhr ist der Bischof von Rom, Franziskus, ins Haus des Vaters zurückgekehrt “, verkündete Kardinal Kevin Farrell in einer vom Vatikan auf dessen Telegram-Kanal veröffentlichten Erklärung. Am Sonntag hatte er noch an der Ostermesse im Vatikan teilgenommen.

Papst Franziskus mit Lungenentzündung im Krankenhaus

Mitte Februar war Papst Franziskus mit einer Bronchitis ins Gemelli-Krankenhaus in Rom eingeliefert worden. Später war die Rede von einer „ polymikrobiellen Infektion der Atemwege “. Der Vatikan teilte schließlich mit, dass der Papst an einer beidseitigen Lungenentzündung leide. Franziskus war im Alter von 21 Jahren nach einer schweren Lungenentzündung ein Teil seines rechten Lungenflügels entfernt worden.

Der Papst hatte in den vergangenen Jahren mit mehreren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. 2021 wurde er wegen einer Divertikulitis am Dickdarm operiert. Spätestens 2022 entwickelte er eine chronische Arthritis, weshalb er fortan auf einen Rollstuhl angewiesen war. Im Jahr darauf wurde er wegen eines Leistenbruchs am Darm notoperiert.

Franziskus: der argentinische Papst

Jorge Mario Bergoglio, wie Papst Franziskus mit bürgerlichem Namen heißt, wurde am 17. Dezember 1936 in Buenos Aires geboren. Seit dem 13. März 2013 war der Argentinier der 266. Bischof von Rom und damit Papst, Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche und Souverän des Vatikanstaats. Er folgte auf den deutschen Papst Benedikt XVI., der mit seinem Rücktritt vom Papstamt Kirchengeschichte geschrieben hatte: Vor ihm war seit dem Mittelalter kein Papst mehr zurückgetreten.

Franziskus war der erste Nicht-Europäer im Papstamt seit Georg III. im 8. Jahrhundert. Sein Vater stammte aus der Region Piemont im Nordwesten Italiens und war Anfang der 1930er Jahre mit seinen Eltern, also Franziskus' Großeltern, von dort nach Argentinien ausgewandert.

