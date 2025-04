per E-Mail teilen

Noch liegt der Leichnam von Papst Franziskus aufgebahrt im Petersdom. Tausende Gläubige nehmen Abschied. Morgen wird der Papst beerdigt. Was ihr dazu wissen müsst – hier lesen.

In Rom haben sich schon mehr als 130.000 Menschen vom verstorbenen Papst Franziskus verabschiedet. Noch immer stehen viele Gläubige und Touristen vor dem Petersdom in Rom Schlange. Sie haben nur noch wenige Stunden Zeit, denn die Vorbereitungen für die Beerdigung am Samstag laufen.

Die Beerdigung von Papst Franziskus wird etwas anders ablaufen als die seiner meisten Vorgänger. Ihm war es wichtig, nicht als „mächtigster Mann dieser Welt“, sondern als „Hirte und Jünger Christi“ verabschiedet zu werden – so hatte er es im vergangenen Jahr noch selbst formuliert.

Es ist das erste Mal seit mehr als 120 Jahren, dass ein Papst außerhalb des Vatikans beerdigt wird. Seine letzte Ruhe findet der am Ostermontag verstorbene Argentinier nicht im Petersdom, sondern in dessen Lieblingskirche in Rom – der Basilika Santa Maria Maggiore. Auf seinen eigenen Wunsch hin wird sein Grab schlicht bleiben und nur den Schriftzug „Franciscus“ bekommen.

Die Grabstätte befindet sich der Kirche Santa Maria Maggiore direkt neben der Kapelle mit der Lieblingsikone des Papstes. Vor dem Marienbild „Salus populi romani“ betete Franziskus häufig. Zum letzten Mal war er eine Woche vor seinem Tod dort.

Papst Franziskus hat die katholische Kirche mehr als zwölf Jahre geführt. Er starb am Ostermontag an den Folgen eines Schlaganfalls. Für viele in SWR3Land kam sein Tod unerwartet. 🔽

Am Freitag können die Gläubigen noch im Petersdom von Franziskus Abschied nehmen. Dort wurde der Papst aufgebahrt. Am Abend gibt es zum Abschluss eine Zeremonie:

Dem toten Papst wird ein weißer Seidenschleier auf das Gesicht gelegt.

auf das Gesicht gelegt. Sein Körper wird mit Weihwasser besprengt.

besprengt. Franziskus bekommt Münzen und Medaillen in den Sarg gelegt, die während seiner Amtszeit geprägt wurden.

in den Sarg gelegt, die während seiner Amtszeit geprägt wurden. Außerdem wird eine Urkunde mit Daten aus seinem Leben und dem Pontifikat mit in den Sarg gelegt.

Menschen stehen Schlange, um Papst Franziskus im Petersdom im Vatikan die letzte Ehre zu erweisen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/AP | Andrew Medichini

Danach wird der Sarg des toten Papstes verschlossen. Erst wird der innere Zinksarg verschweißt, dann ein Deckel aus Holz aufgelegt. Auch hier unterscheidet sich Papst Franziskus von seinen Vorgängern. Bei Benedikt XVI. gab es zum Beispiel drei ineinander passende Särge. Franziskus hatte sich ausdrücklich gewünscht, dass es bei ihm anders sein soll.

Am Samstag wird der Sarg auf den Vorplatz des Petersdoms in Rom gebracht. Dort findet eine öffentliche Trauerfeier statt. Der Gottesdienst und die Prozession zur Basilika Santa Maria Maggiore werden in die ganze Welt übertragen. Der Livestream von Phoenix beginnt am Samstag um 8:45 Uhr. Die öffentliche Trauerfeier wird dann ab 10 Uhr gezeigt.

Hier könnt ihr euch die Beerdigung von Papst Franziskus am Samstag ab 10 Uhr im Livestream anschauen.

Die eigentliche Beisetzung in der Kirche Santa Maria Maggiore ist dann in einem kleineren Rahmen mit Angehörigen und Freunden des Papstes.

Nachrichten 25.4.2025 So soll die Beisetzung in Santa Maria Maggiore ablaufen Dauer 0:43 min Die Beisetzung von Papst Franziskus wird ganz im privaten Rahmen stattfinden, nur wenige sind dabei. So etwa der Camerlengo, der Kardinalkämmerer, das ist Kardinal Kevin Farrell, er leitet die Zeremonie. Daneben mehrere Geistliche, Angehörige und Freunde. Es werden Psalmen gebetet, Bitten für den verstorbenen Papst und ein Vaterunser. Franziskus hat sich in seinem Testament ein schlichtes Grabmal gewünscht, ohne Verzierungen, nur mit seinem Namen drauf: Franciscus. Nach der Grablege wird eine Urkunde angefertigt und verlesen. Ab Sonntag können dann die Gläubigen das Grab besuchen.

Nach katholischem Brauch gibt es eine neuntägige Trauerzeit, die sogenannte Novendiale. So lange wird kein neuer Papst gewählt. Trotzdem treffen sich derzeit schon Kardinäle im Vatikan, um Vorabsprachen für die Papst-Wahl zu treffen.

Um den neuen Papst zu wählen, findet dann ein Konklave in der Sixtinischen Kapelle statt. Dort treffen sich alle Kardinäle, die wahlberechtigt sind – also das 80. Lebensjahr nicht vollendet haben. Wann das Konklave losgeht, ist noch unklar. Es wird damit gerechnet, dass es Anfang Mai werden könnte.

Das Konklave kann nach wenigen Stunden vorbei sein, aber auch Tage dauern. Ein Zeitlimit gibt es nicht. Wenn ein neuer Papst gewählt ist, steigt aus einem Schornstein weißer Rauch auf. Bis dahin ist der Rauch nach den Wahlgängen schwarz.