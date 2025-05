per E-Mail teilen

Das gibt's nicht, oder doch? Ein 24-jähriger Deutscher ist in Rom auf besonders skurrile Weise negativ aufgefallen – mit einem Säulensockel und einem E-Roller.

Ein deutscher Tourist hat in Rom den Sockel einer antiken Säule mitgehen lassen – und das mit Hilfe eines E-Rollers. Woher der Mann das rund 30 Kilogramm schwere und 40 auf 20 Zentimeter große Marmorteil hatte, ist noch unbekannt. Auf der Flucht hatte er es zwischen seine Füße gelegt:

Antiker Säulensockel auf dem E-Roller: Anzeige wegen Hehlerei

Die Polizei hat den Mann wohl zufällig gesehen, ihn gestoppt und der Staatsanwaltschaft gemeldet. Laut Polizei ist das am Mittwochnachmittag in der Via Vittorio Veneto passiert – nahe dem Park Villa Borghese und unweit des weltberühmten Trevi-Brunnens. Woher das Säulenteil stammt, muss noch ermittelt werden.

Einer ersten Einschätzung von Experten zufolge handelt es sich bei dem Marmorstück um ein „ Kulturgut von historischem und künstlerischem Interesse “. Dem Deutschen droht nach dem Vorfall eine Anzeige wegen Hehlerei von Kulturgütern.

Säulensockel nicht der erste Diebstahl: Mann mit 55 antiken Münzen und Ring erwischt

Auf dem Markt für antike Stücke sind natürlich noch ganz andere Kaliber unterwegs, als der erwischte 24-Jährige: Durch die Zusammenarbeit europäischer Polizeibehörden mit Europol sind letztes Jahr erneut zehntausende Kunstschätze sichergestellt worden. Europol nennt es die „ Aktion Pandora “.

SWR3 Den-Haag-Korrespondent Ludger Kazmierzcak mit einem heftigen Beispiel aus Spanien: