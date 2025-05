per E-Mail teilen

Vor sechs Jahren fing der Hof von Joey Kelly und seiner Familie nach einem Blitzeinschlag Feuer. Dass er und seine Familie diesen Brand überlebt haben, verdankt Joey seinem ältesten Sohn Luke.

Im SWR3 Podcast „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“ lernen sich diesen Monat der Musiker und Sportler Joey Kelly und die Moderatorin Lola Weippert kennen. In der aktuellen Folge erzählt Joey Kelly seiner Co-Host von einem dramatischen Vorfall aus 2019, der ihm und seiner Familie beinahe das Leben gekostet hätte.

Joey Kelly und Lola Weippert: Traumata und Knast-Geschichten

Haus der Kellys fing nach Blitzeinschlag Feuer

Ein wahrgewordener Albtraum: Während eines Sturms wird das Haus von Joey Kelly von einem Blitzschlag getroffen. In dieser Nacht wird Joey von lautem Donnergrollen wach.

Ich bin raus gegangen, habe die Ponys und Pferde in den Stall geholt und habe mich wieder hingelegt.

Erst als sein ältester Sohn Luke die Familie am frühen Morgen panisch weckt, wird Joey das Ausmaß des Unwetters bewusst:

Luke kam zu uns und sagte: ‚Papa, es riecht nach Rauch!‘

Als Joey und seine Frau von ihrem Sohn Luke aus dem Schlaf gerissen werden, ist bereits alles voller Qualm. Joey, seine Frau und ihre drei Kinder retten sich nach draußen.

Ich stand da mit dem Gartenschlauch und habe versucht, [das Feuer] zu löschen. Und meine Kinder und meine Frau standen im Garten. Mein Sohn Leon sagte: ‚Mama, ist gut, ist gut, wir sind am Leben!‘ Und das stimmt, das war sehr knapp.

Kelly-Hof war nicht sicher vor Blitzeinschlag

Eigentlich hätte das Haus sogar über einen Blitzableiter verfügt, bloß: Er war nicht angeschlossen. Und auch Feuermelder hatte die Familie – allerdings nicht installiert, sondern in Kisten verpackt im Keller.

Uff! Dass die Familie dieses Unglück überstand, war also nicht weniger als ein Riesenglück. Wäre Luke Kelly nicht wegen des Rauchs aufgewacht, wäre es für die Kellys vielleicht zu spät gewesen.

Wir wären gestorben, keine Chance!

Joey Kelly versucht seine Habseligkeiten aus Feuer zu retten – und wird festgenommen

72 Feuerwehrleute, erzählt Joey Kelly, erreichen in diesen Morgenstunden den Kelly-Hof, um den Brand zu löschen. Auch die Polizei ist am Einsatzort. Als die Rettungskräfte eintreffen, versucht Joey Kelly panisch, die Habseligkeiten und Wertgegenstände der Familie aus den Flammen zu retten.

Von der Polizei wird der Musiker daraufhin festgenommen. Er behindert damit nicht nur die Einsatzkräfte, sondern bringt sich auch selbst in große Gefahr. Dass sein Verhalten fahrlässig und gefährlich war, das sieht Joey im Nachhinein ein.

Die wollten mich vor mir selbst schützen. Das ist auch richtig.

So verhältst du dich im Brandfall richtig 🚒🧯 1. Ruhe bewahren Notfälle können einen erstmal in Panik verfallen lassen, jedoch trifft man in Panik-Momenten oftmals nicht die besten Entscheidungen. Daher ist es wichtig, Ruhe zu bewahren. 2. Kleine Brände löschen, wenn keine Gefahr besteht Wenn es sich um einen kleinen Brand handelt und keine Gefahr besteht, können Löschversuche unternommen werden. Kleine Brände können erstickt werden. Brennendes Fett (zum Beispiel bei Küchenbränden) wird nie mit Wasser gelöscht, sondern die Flammen werden erstickt (beispielsweise mit einem Deckel oder einer Löschdecke) oder mit einem speziellen Feuerlöscher (Brandklasse F) gelöscht. 3. 112 wählen – Brand melden Wenn du merkst, dass du das Feuer allein nicht löschen kannst: Schließe die Fenster, verlasse den Raum, schließe die Tür und informiere die Feuerwehr. Rufe 112 an, melde den Ort, was passiert ist und wer anruft. Warte auf Rückfragen. 4. Bring dich in Sicherheit Warne andere betroffene Personen und bringe dich in Sicherheit. Warte auf das Eintreffen der Feuerwehr und informiere sie darüber, wo das Feuer ist und ob Gefahrenstoffe in der Nähe sind, die zu Explosionen führen können. Quelle: Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe

