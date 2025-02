Michelle Trachtenberg war der Star in „Buffy – Im Bann der Dämonen“ und „Gossip Girl“. Die Schauspielerin wurde am Mittwoch tot in ihrem Appartement in Manhattan gefunden.

Diese cute Filmszene geht nach Michelle Trachtenbergs Tod viral

Fans auf der ganzen Welt trauern und versuchen, den Tod von US-Schauspielerin Michelle Trachtenberg zu verarbeiten. Sie wurde nur 39 Jahre alt. Besonders hilft es ihren Fans gerade, online von ihr Abschied zu nehmem. So wird aktuell vor allem auf X eine Szene aus dem 2009 erschienenen Film „17 Again – Back to High School" als süße Erinnerung an Michelle geteilt.

Für viele Fans handelt es sich bei der Szene aus der Teenie-Komödie um einen echten Gänsehautmoment. Die damals 24-Jährige brachte ihn gemeinsam mit „High School Musical"-Star Zac Efron auf die Kinoleinwand.

In der Szene spielt Michelle Trachtenberg die Rolle der Maggie O'Donnell, die von ihrem Freund verlassen wird, nachdem sie ihm körperlich nicht näherkommen wollte. Ihr Vater, im Film gespielt von Zac Efron, versucht, sie mit diesen Worten zu trösten:

Wenn man jung ist, fühlt sich alles wie das Ende der Welt an. Ist es aber nicht. Es ist erst der Anfang.

„17 Again“ – Film: Zac Efron als Mike O Donnell und Michelle Trachtenberger als Maggie O Donnell. IMAGO IMAGO / EntertainmentPictures

Serien-Star Michelle Trachtenberg mit 39 Jahren gestorben

Unter dem letzten Instagram-Post von Michelle Trachtenberg vor einer Woche haben Zehntausende Fans geschrieben – Kommentare voller Trauer und Beileid. Ein tausendfach gelikter Kommentar ist: „ Alle 90er Kids sind jetzt zerrissen. “

Social-Media-Beitrag auf Instagram von michelletrachtenberg

Die New York Times schreibt, dass bei der New Yorker Polizei am Mittwochmorgen ein Notruf eingegangen sei. Polizisten fanden Michelle Trachtenberg dann bewusstlos in ihrer Wohnung in Manhattan. Die Polizei geht nicht von Fremdverschulden aus.

US-Medien berichten, die Schauspielerin habe sich kürzlich einer Lebertransplantation unterzogen. Möglicherweise seien jetzt Komplikationen aufgetreten.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von swr3online

Star aus „Buffy – Im Bann der Dämonen“ und „Gossip Girl“

Michelle Trachtenberg ist in New York geboren, sie spielte schon als Kind in Filmen und Serien mit. Unter anderem hatte sie die Hauptrolle im Film „Harriet, die kleine Detektivin“ aus dem Jahr 1996. Ihren Durchbruch schaffte Michelle Trachtenberg mit der Serie „Buffy – Im Bann der Dämonen“. Von 2008 bis 2012 war sie die Bösewichtin Georgina in „Gossip Girl“, zusammen mit Blake Lively und Leighton Meester.

Michelle Trachtenberg war Jahrzehnte lang in vielen Filmen und Serien zu sehen – USA-Korrespondent Nils Dampz berichtet über die Karriere der Schauspielerin:

Nachrichten 27.2.2025 Schauspielerin Michelle Trachtenberg: Star der Kultserie „Buffy – Im Bann der Dämonen“ Dauer 0:44 min Schauspielerin Michelle Trachtenberg: Star der Kultserie „Buffy – Im Bann der Dämonen“

Freunde und Stars trauern um Michelle Trachtenberg

Viele Stars trauern um ihre Freundin und Kollegin. Blake Lively schreibt in ihrer Insta-Story: „Die Welt hat mit Michelle einen hochsensiblen und guten Menschen verloren.“

Chace Crawford, der mit Michelle Trachtenberg in „Gossip Girl“ gespielt hat, beschreibt sie als eine „ Naturgewalt “: „She was a force of nature and just so so unapologetically funny and magnetic...“

Social-Media-Beitrag auf Instagram von chacecrawford

Schauspielerin Kim Cattrall postet ein Foto auf Instagram mit den beiden bei Dreharbeiten und schreibt: „Rest in peace sweet Michelle 💔“

Social-Media-Beitrag auf Instagram von kimcattrall

Melissa Gilbert teilt auf Instagram ein Bild aus ihrem Film „A Holiday for Love“ aus dem Jahr 1996 und schreibt: „Mein Herz schmerzt mit deiner Familie und allen, die dich so geliebt haben.“