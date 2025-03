per E-Mail teilen

AnNa R., die Sängerin von Rosenstolz, ist unerwartet verstorben. Das steht in einem Post ihres offiziellen Instagram-Accounts.

Der Tod der berühmten Sängerin soll plötzlich und unerwartet gekommen sein, heißt in dem Instagram-Post.

Was verbindet ihr mit AnNa R.? Was hättet ihr der Rosenstolz-Sängerin gerne noch gesagt?

AnNa habe sich selbst als „Pop-Maus“ bezeichnet, sei aber laut Verfasser des Posts viel mehr gewesen sein.

Mit ihrer einzigartigen Stimme, ihrer Präsenz und ihren Liedern blieb sie seit der Gründung von Rosenstolz eine konstante Lebensbegleiterin für unzählige Menschen. (...) Möge ihre Botschaft der Empathie und klassenlosen Menschenliebe weite Kreise ziehen.

Das sei ihr Wunsch gewesen.

Den ganzen Post, den Manne & Frank unterzeichnet haben, seht ihr hier:

Social-Media-Beitrag auf Instagram von anna_r_offiziell

Rosenstolz-Sängerin AnNa R. in Berlin gestorben

Im Post steht auch, dass AnNa R. noch viele Musikpläne gehabt hätte. Verstorben sei sie im Alter von 55 Jahren in Berlin. Ihr Management bestätigte den Tod der Deutschen Presse-Agentur. Die Todesursache und wann sie gestorben ist, ist nicht bekannt.

Geboren wurde Andrea Neuenhofen, wie AnNa R. wirklich hieß, am 25. Dezember 1969 in Ost-Berlin. 1991 gründete sie gemeinsam mit Sänger Peter Plate die Band Rosenstolz, die bis 2012 bestand. Bekannte Songs der Band sind „Ich geh in Flammen auf“, „Liebe ist alles“ und „Ich bin ich“.

Ein Jahr nach dem Ende von Rosenstolz gründete AnNa R. die Band Gleis 8, mit der laut Sony im Herbst eine Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz geplant war.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von swr3online

So nehmen Fans Abschied von AnNa R.

Auf Instagram trauern viele Fans unter dem Post um die verstorbene Sängerin. Viele sind geschockt und können es nicht fassen.

Eine Userin schreibt: „ Meine Heldin…💔 “ und bekommt dafür Hunderte Likes. Eine weitere fasst AnNa R.s Musik als „ Soundtrack einer ganzen Generation ❤️‍🩹 “ zusammen. Und noch eine Nutzerin findet Worte, die für viele genau dem entsprechen, was sie gerade fühlen: „ Eine Königin geht, leise und plötzlich, und hinterlässt tausende gebrochene Herzen... Ich werde dich nie vergessen... 🖤🖤🖤 “

Wollt auch ihr ein paar letzte Worte für AnNa R. hinterlassen?