Bei seinem Konzert in Bratislava holt Rapper Macklemore eine 24-Jährige auf die Bühne. Die singt und feiert dort gemeinsam mit dem US-Star. Aber: Nach ihrer Performance wird die Frau von der Polizei abgeführt ...

Zugegeben, das hört sich jetzt alles ziemlich verrückt an, ist laut slowakischer Polizei aber genau so passiert. Fangen wir die Story von vorne an …

US-Superstar Macklemore hat am Wochenende auf dem „Lovestream“-Festival in der slowakischen Hauptstadt Bratislava ein Konzert gespielt und währenddessen auch Fans aus dem Publikum auf die Bühne geholt – darunter die 24-Jährige Samantha. Auf Videos in Sozialen Medien ist zu sehen, dass die junge Frau ihren Auftritt offenbar richtig feierte. Sie tanzte und sang mit Macklemore seinen Song „Downtown“.

Macklemore-Konzert in Bratislava: Bürger gibt Polizei Hinweis wegen Fan

Kurz nach ihrem Auftritt postete die 24-Jährige dann Fotos von sich und Macklemore in den Sozialen Medien – ein großer Fehler. Laut slowakischer Polizei wurde ein „aufmerksamer Bürger“ stutzig. Er kannte die Frau offenbar von einem Fahndungsfoto und informierte die Behörden. Und dann? Rückte die Polizei kurz nach Ende des Konzerts an, nahm die 24-Jährige fest und brachte sie in den Knast. Dort muss sie jetzt ihre Haftstrafe absitzen. Warum die Frau gesucht wurde, ist nicht bekannt.

Gesuchte Straftäterin bei Macklemore: Warum ist sie auf die Bühne?