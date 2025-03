Der Sohn von Backstreet Boy Brian Littrell überrascht mit einem Auftritt bei der amerikanischen Fernsehshow „American Idol“. Für alle 90s-Kids gabs beim Auftritt ein weiteres Highlight.

21 Jahre ist er, einen ziemlich berühmten Vater hat er und offensichtlich auch Talent. Mit Gitarre und einem selbst geschriebenen Song gewann Baylee Littrell die Herzen der Jury.

Schaut es euch selbst an ⬇️

Auftritt von Baylee Littrell: Ähnlichkeit zum Backstreet Boy Brian nicht zu leugnen

Zuerst ahnte die Jury der amerikanischen Fernsehshow „American Idol“ nicht, wer da vor ihnen steht. Ganz normal stellte er sich vor – als „ Baylee Littrell aus Atlanta, Gerorgia “. Stutzig wurde Carrie Underwood, Sängerin und Jury-Mitglied, aber dann doch, da sein Aussehen sie an jemanden erinnerte. „ My dad is Brian Littrell from the Backstreet Boys “, antwortete er. Die Augen der Juroren weiteten sich.

Emotionaler Moment für Backstreet Boy und Sohn

Als am Ende seiner Performance vor der Jury dann auch noch Brian Littrell höchstpersönlich vor die Juroren trat und mit seinem Sohn zusammen sang, war die Stimmung auf dem Höhepunkt! Und die Anwesenheit des Backstreet-Boy-Stars stellte seinen Sohn keinesfalls in den Schatten.

Der stolze Vater teilte liebevolle Worte für Baylee Littrell auf seinem Instagram-Account:

Es ist nicht leicht, in dieser Branche aufzuwachsen. Aber Baylee hat so viel Talent – ich glaube, er ist einfach dafür gemacht

Baylee Littrell möchte jedenfalls seinen eigenen Weg im Musikbusiness finden und versucht sich nun bei der Castingshow. „ Ich denke, du könntest in diesem Wettbewerb sehr, sehr weit kommen “, sagte Carrie Underwood. Von der Jury gab es natürlich dreimal „Ja“.

