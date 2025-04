„Anxiety“ von Doechii: Worum gehts in dem Song eigentlich? Hier gibt's die deutsche Übersetzung und den originalen Songtext!

Die amerikanische Songwriterin und Rapperin meldet sich mit diesem neuen Song zurück. Anfang des Jahres hat sie bereits bei den Grammys für Aufsehen gesorgt, als sie dort die Auszeichnung für das beste Rap-Album gewann.

Der Song basiert auf Gotyes zeitlosem Hit „Somebody That I Used to Know“. Doechii besingt in ihrem Song „Anxiety“ das titelgebende Gefühl der Angst und bringt es mit ehrlichen, nachvollziehbaren Zeilen wie „I just feel like this tightness in my chest/ Like an elephant is standing on me“ auf den Punkt: Angst kann sehr groß sein und sogar so groß, dass sie bedrückend wirkt.

Doecchi hat den Song schon vor einiger Zeit aufgenommen und auf Youtube hochgeladen, wo er von dem Rapper Sleepy Hallow gehört und für seinen Song „Anxiety“ aus dem Jahr 2023 gesampelt wurde.

Das Youtube-Video von damals stieg in etwas mehr als einer Woche von 650.000 Aufrufen auf über drei Millionen. Zudem ging der Song auch bei Tiktok viral und die Songversion aus 2023 mit Sleepy Hallow hat Platz 1 der deutschen Shazam-Charts und Platz 4 der deutschen Spotify-Charts erobert.

Angst, sie versucht es immer wieder,

Ich fühle sie unterschwellig, wie sie versucht, mich zum Schweigen zu bringen

Ich kann die Angst abschütteln

Jemand beobachtet mich

Es ist meine Angst

Alleine, kein Glück

Ich komme wieder auf die Beine, kein Pogo

Unglücklich, „no homo“

neue Marken, keine Logos

Geld hängt mir um meinen Hals

geborener Dealer

Ich denke, ich brauche einen Schmuggler oben in Russland

Du könntest mein Diener sein

Glänze, meine Klinge

Shoutout an Oyenda

das ist der Säufer

Okay, nächste Geschichte

mein Leben ist ein feuchter Traum

Ich nenne es eine Sexszene

der Rücken ist ein netter Vorgeschmack

Ich habe versucht, zu fliehen

Mein Leben ist nicht jugendfrei

Entschuldige, ein Sex-Tape

Du bekommst nur die eine Möglichkeit

Ruhe bitte am Set

gedreht wird „Angst“

in drei, zwei, eins

Angst, sie versucht es immer wieder,

Ich fühle sie unterschwellig, wie sie mich zum Schweigen bringt

Ich kann die Angst abschütteln

Jemand beobachtet mich

Es ist meine Angst

Angst, oh, ich fühle, wie sie es versucht

sie versucht es immer wieder, immer wieder

Oh, ich fühle die Stille

Lass es ruhig,

Lass es müde

Oh, jemand berührt mich

Angst,

Oh, ich fühle Angst

Meine Angst, oh, Ich fühle, wie sie es versucht

Oh, ich fühle die Stille

Lass es ruhig, Lass es ruhig

Oh, jemand beobachtet mich

Angst, Angst

Oh, ich fühle die Angst

Richterliche Anordnung aus Florid-a

Was ist in dem klaren blauen Wasser?

Keine Limits, keine Grenzen

Was ist in der neuen Weltordnung?

Wir spielen Fangen

Schwarze laufen weg vor der Polizei

Vor den blauen und roten Lichtern

Und es ist wie

Wenn ich eine Enge in meiner Brust spüre

Wie ein Elefant, der auf mir steht

und ich lasse es einfach zu

Angst, sie versucht es immer wieder,

Angst, sie versucht es immer wieder,

Angst, oh, ich fühle, wie sie es versucht

weiter versucht, und weiter versucht

Oh, ich fühle die Stille

Lass es ruhig, lass es ruhig

Angst, oh, ich fühle die Angst

Sie versucht es immer wieder

Es ist meine Angst

Versuche, sie von mir wegzuhalten

Kann sie nicht von mir schütteln

Schütteln, schüttel sie von mir ab

Es ist meine Angst

Ich muss sie von mir weghalten

Anxiety, keep on trying me

I feel it quietly, tryna silence me, yeah

Anxiety, can shake it off of me

Somebody's watching me

It's my anxiety

Solo, no mojo

I bounce back, no pogo

unhappy, no homo

new brands, no logos

Money on my juglar,

natural hustler

think I need a smuggler up in Russia

You couldd be my buttler,

shine my cutla'

shout out to Oyenda

that's the guzzler

Okay, next thing,

my life is a wet dream

I call it a sex scene,

the back is a nice tease

I tried to escape,

my life is a x-rate

I'm sorry, a sex tape,

you only get one take

Quiet on the set, please

rolling „anxiety“

in three, two, one

Anxiety, keep on trying me

I feel it quietly,

tryin' to silence me, yeah

Anxiety, shake it off of me

Somebody's watching me

It's my anxiety

Anxiety, oh, I feel it tryin'

keep it tryin', keep it tryin'

oh, I feel the silnce

keep it quiet

keep it tired

Oh, somebody's touchin' me

Anxiety,

oh, I fell anxiety

My anxiety, oh, I fell it tryin'

keep it tryin', keep it tryin',

oh, I feel the silence

keep it quiet, keep it tired

oh, somebody's touchin' me

Anxiety, anxiety, I feel anxiety

oh, I feel it tryin'

It's my anxiety,

can't let it conquer me

It's my anxiety,

gotta keep it off of me

Anxiety,

oh, I fell anxiety

My anxiety, oh, I fell it tryin'

oh, I feel the silence

keep it quiet, keep it quiet

oh, somebody's watchin' me

Anxiety, anxiety,

oh, I feel anxiety

court order from Florid-er

what's in that clear blue water?

no limits, no borders

what's in that new world order?

Marco, Polo

Negro run from Popo

that blue light and that rojo

and it's like

I get this tightness in my chest

like an elephant is standing on me

and I just let it take over

Anxiety keeps on trying me

Anxiety keeps on trying me, yeah

Anxiety, oh, I feel it tryin'

keep it tryin', keep it tryin'

oh, I feel the silence

keep it quiet, keep it quiet

Anxiety, oh, I feel anxiety

it keeps on trying, oh

it's my anxiety,

gotta keep it off of me

can't shake it off of me

It's my anxiety,

can't shake it off of me

oh, somebody's watchin' me

it's my anxiety,

gotta keep it off of me

can't shake it off of me

shake, shake it off of me

It's my anxiety,

gotta keep it off of me

Doechii hat vor einigen Jahren ein Video zu dem Song auf ihrem Bett sitzend aufgenommen, das gerade wieder bei Tiktok Gefallen findet: