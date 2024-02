Weißt du noch, als wir ausgezogen sind?

Meine Mum sagte zu uns:

Ich hab euch lieb, aber das Haus ist so klein.

Also haben wie einen Gang hochgeschaltet

und etwas angespart,

haben unsere Stadt aufgegeben.

Wir waren gefährlich, nicht zu zähmen.

Heute fehlt irgendwas.

Zeit zum Beispiel.

Plötzlich haben wir für nichts mehr Zeit,

wir sind so mit dem Leben beschäftigt,

dass mir deine Augen auf meinen fehlen.

Konzentrier dich mal nur auf mich,

als wären wir 16

und würden Pläne schmieden.

Kann ich dein T-Shirt haben?

und auf dir schlafen?

während ich davon träume,

wie schön das alles war,

als wir noch 16 waren.

Weißt du noch, als der Lehrer gesagt hat:

Ihr seid jung und dumm –

passt auf, dass ihr nicht austickt.

Aber die Jahre vergingen,

und wir haben unser bestes gegeben.

Zwei Kids, die gechillt und gechattet haben –

unser Messenger war damals MSN.

Die Liebe, die wir damals gefunden haben –

die sollten wir noch mal rauskramen.

Klar, manchmal funktioniert es halt nicht,

und manchmal werden wir einfach nur allein bleiben.

Aber sie haben es uns nie zugetraut,

dass wir es überhaupt so weit schaffen.

Und jetzt schau uns an!

Wir zählen immer noch

zusammen die Sterne am Himmel,

als wären wir sechzehn.

Original-Songtext in Englisch

Do you remember when we moved out?

My mum said, „I love you, but it's a small house“

So we changed up and saved up

Gave up our town

We were dangerous, couldn't tame us

What's missing now?

Time

Suddenly, we got no time

We're so busy doing life

That I miss your eyes on mine, mine

If you'd just focus on me

Like we were sixteen

And planning our lives

Can I wear your t-shirt

And sleep on you

While I dream of all the good times?

When we were sixteen

Like we were sixteen

Do you remember the teacher said

"You're too young, too stupid, don't lose your head"

But years gone and we held on with the best intent

Just two kids who kicked it on MSN

Oh, time

Suddenly, we got no time

We're so busy doing life

That I miss your eyes on mine, mine

Oh, if you just focus on me

Like we were sixteen

And plotting our lives

(When we were plotting our lives)

Can I wear your t-shirt

And sleep on you

While I dream of all the good times?

When we were sixteen

Like we were sixteen

Let's take the love that we found

And give it back to ourselves

Sometimes these things don't work out

Sometimes there'll be no one else

They said we'd never even make it this far

But here we are

And we're still counting stars

Like we were sixteen

Oh, when we were sixteen

We're still counting stars like we were sixteen