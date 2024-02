Der Sommer ist viel zu schnell vorbei gegangen.

Du hast versucht, den Mond herunterzuschießen,

und hast ihn völlig verfehlt.

Und jetzt stehst du allein da und hast nichts außer der Trauer

und dein leeres Zimmer, dass immer noch nach den Blumen riecht,

die du damals gepflückt hast.

Und du fragst dich,

warum du so allein sein musst

und ob es an der Jahreszeit liegt.



Es ist Herbst geworden, und du kannst dir noch immer nicht eingestehen,

dass es vorbei ist.

Aber bald kommt der Winter,

und der Schnee wird fallen.

Auf dich und auf einen anderen, neuen Menschen an deiner Seite.

Dann denk bitte daran, wie oft du mir gesagt hast,

dass du weißt, warum jeder von uns beiden so allein sein musste,

und dass es nur an der Jahreszeit gelegen hat.