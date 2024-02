Genau wie im Kino

fängt es plötzlich an zu regnen

und wir,

wir sind die kaputten Schönheiten.

Unsere Seelen krachen mit verbundenen Augen aufeinander

und wir stürzen hinab.



Aber wenn der Vorhang fällt,

dann ist eine Berührung einfach nur eine Berührung.

Dann ist nichts mehr wie im Film.

Wenn der zu Ende ist,

dann erst fängt unsere Geschichte an.



Wie Fremde,

die natürlich perfekt sind,

verlieben wir uns Hals über Kopf

in etwas, das es gar nicht gibt.

Es sind dann doch nur du und ich,

Weltmeister im Rollenspiel.



Fotos erzählen auch nur Geschichten,

die schon längst veraltet sind.

Schau, wie fest wir einander halten,

und sind doch gestolpert.



Wir glauben immer, alles läuft perfekt

und dennoch ist es nur ein Traum,

den wir erfunden haben.

Denn es ist so ein schönes Bild,

wie alles sein könnte.

Eigentlich wollen wir gar nicht uns,

wir wollen nur nicht alleine nach Hause gehen,

wo nichts als Alleinsein wartet.

Im Kino ist das anders...