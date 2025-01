Leony würde manchmal gerne die Zeit zurückdrehen. Hier gibt's die ganze Geschichte und den übersetzten Songtext.

Darum geht es in „By Your Side“

Das Lied hat Leony ihren besten Freunden gewidmet. Sie kennen sich jetzt schon seit 17 Jahren und teilweise sogar länger, sie sind durch dick und dünn gegangen. Und ohne diese Freunde wäre sie nicht der Mensch, der sie heute ist. Dies ist ein Dankeschön an alle, die ihr zur Seite gestanden haben.

Deutsche Übersetzung von Leony: „By Your Side“

Wenn ich an uns denke, spüre ich so etwas wie Heimweh.

Können wir in der Zeit zurückgehen?

Zu diesem Moment in dieser Bar, als wir zu Oasis mitgesungen haben?

Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen.

In letzter Zeit fühle ich mich so orientierungslos.

Ich möchte zurück zu der Zeit, als wir zu viel getrunken haben.

Und das ist nicht nur eine Phase, das soll für immer so sein.

Denn in meinem Kopf, in meinen Gedanken,

bin ich an deiner Seite, und du an meiner,

selbst wenn wir alt und grau sind.

Wir erzählen uns Geschichten auf der Veranda.

Und in meinem Kopf, in meinen Gedanken, in unseren Erinnerungen

sind die Träume immer noch groß und die Liebe immer noch stark,

selbst wenn wir grau und alt sind.

Ich weiß, sie haben sich nach uns erkundigt.

Ich hoffe, sie werden neidisch.

Denn ich weiß, ich wäre es.

ir waren auf der gleichen Schule, wohnten in der gleichen Stadt.

Und auch heute fühlt es sich noch so an, als säßen wir im selben Boot.

Siebzehn Jahre lang hatten wir 'ne Menge Spaß.

Ich kann die nächsten siebzig kaum erwarten.

Sie werden sowas von neidisch sein!

Lyrics: Leony „By Your Side“ im englischen Original

When I think about us, it makes me feel kinda homesick

Can we go back in time?

It's like we're still in that bar and sing along to Oasis

I wish that I could rewind

Lately, I feel like I'm so out of touch

Wanna go back to when we were drinking too much, ah

It's a forever thing and not just one of those phases (One, two, three, four)

'Cause in my mind, in my head

Even when we're gray and old

I'm by your side, and you're on mine

Sharin' stories on a porch

And in my mind, in my head

All the memories we hold

The dreams still big, the love's still strong

Even whеn we're gray and old

I know they askеd about us,

I hope it's making them jealous

'Cause I know I would be

Same school, same town, now we're still in the same boat

Just like we used to be

Seventeen years, we've had a hell of a time

Seventy more, and I can't wait for this life, ah

When they ask about us, I know it's making them jealous

'Cause in my mind, in my head

Even when we're gray and old

I'm by your side, and you're on mine

Sharin' stories on a porch

And in my mind, in my head

All the memories we hold

The dreams still big, the love's still strong

Even when we're gray and old

The dreams still big, the love's still strong

Even when we're gray and old '

Cause in my mind, in my head

Even when we're gray and old

I'm by your side, and you're on mine

Sharin' stories on a porch

And in my mind, in my head

All the memories we hold

The dreams still big, the love's still strong

Even when we're gray and old