Bleib bloß da und hau nicht wieder ab.

Eigentlich sollte ich zu hell im Kopf sein für das, was ich da tue.

Weil ich mich selber wieder mal hochnehme - und das weißt du ganz genau.

Manchmal, wenn wir dann wieder aneinandergeraten, dann falle ich in einen

Ozean aus dir.

Hol mich dann bitte raus und lass mich nicht absaufen.

Weil’s letztendlich deine Schuld ist.

Und weil ich wieder auf dem besten Wege bin, völlig die Kontrolle über mich

zu verlieren.

Weil ich mich erwische, wie ich deinen Namen übe, damit ich ihn dir ins

Gesicht schleudern kann. Und dir dann dabei nicht in die Augen schauen

kann.

Und dann sage ich dir wieder, was du mir bedeutest - und würde lieber

nichts sagen.

Aber du musst es endlich wissen, dass und warum das hier kein Traum mehr

für mich ist, sondern Realität: Sag mir, dass du bleibst. Dass du nicht

einfach kommst und gehst. Und wenn du gehst, dass du mir entgegen

gehst. Ich muss und ich will alles an dir und in dir kennen.

Wenn sich alles um einen herum im Kreis dreht, dann gibt’s keinen Halt und

keine Hilfe mehr. Und das macht mich jetzt gerade lahm und müde. Mein

Kopf prügelt sich mit meinem Herzen und meine Logik geht in Fetzen dabei.

Nachmittags bist du da und abends gehst du wieder.

Bleib’ jetzt endlich.