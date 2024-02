Höchste Zeit für eine Party!

Mach die Barcardi Flasche auf!

Ich fühle mich scharf wie Chilli.

Ich weiß, du verschlingst mich mit deinen Blicken.

Also, wie geht’s jetzt weiter?

Zweideutigkeiten machen mich an.

Ich bin auf Wolke Sieben und das gefällt mir.

Du bringst mich auf Touren. Worauf wartest du?

Nimm’s dir, wenn du willst.



Das ist meine Nacht!

Kein Stress – kein langes Herumgefackel!

All das ist jetzt passé.

Keine Zeit für Frust und Tränen.

Ich will das Beste aus meinem Leben herausholen.





Jeder lässt sich’s gut gehen.

Die Typen starren uns an.

Der DJ spielt die heißen Songs

und meine Mädels und ich machen die Tanzfläche unsicher.

Hier ist der Mittelpunkt für euch alle.



Du stehst auf sowas und das weißt du.

Vorsicht! Explosionsgefahr!

Hak die Vergangenheit ab – ich bin die Zukunft

Nur keine Hemmungen, Baby!

Nimm dir, was du brauchst.

Das ist deine Chance, die kommt nur einmal: Mimi’s Emanzipation.

Ein Grund zum Feiern.

Nichts und niemand wird mich davon abhalten.