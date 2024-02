Ihr Blick hebt die Schwerkraft aus den Angeln.

In der Küche ist sie unschlagbar,

aber trotzdem kein Gramm zuviel auf den Rippen.

Sie war auf einer Privatschule und ihr französisch ist vom Feinsten.

Ihre Freunde sind perfekt!

Sie ist einfach cool, macht Tai Chi und verliert niemals die Nerven,

Kurzum: Sie ist mehr als du verdienst !

und... hey,

wenn ich ehrlich sein soll, hundert mal besser als ich.



Keine Sorge, ich werde es überleben!

Bei mir wirst du keine Träne sehen.

Kein Schuldkomplex, ich bin o.k.

Nun geh schon - sie wartet.

Aber eins lass dir gesagt sein,

dein Ring an ihrem Finger wird seinen Glanz verlieren!

Egal, nimm keine Rücksicht auf mich!



Ich bin sicher, sie hat keine Ahnung,

wie’s wäre, wenn ich dich in meinen Fingern hätte!

In sowas bin ich unschlagbar!

Oder?

Sie ist fast 1,80 groß und meint wohl ich sei nur ein Floh!

Aber ich bin eine Katze und... Hey!!!

Ich hab mehr als nur ein Leben!



Mit dir zusammen, würde ich auf alles verzichten

und sogar zum Kommunismus überlaufen!

Um dich nicht zu verletzen, würde ich meine Nägel abfeilen,

eine Diät machen und sogar alles über Fußball lernen.

Aber ich habe keine Chance.

Also keine Sorge, mir geht’s gut!

Und irgendwie bin ich froh, nicht dein Typ zu sein.