Kelvin Jones erzählt über eine Frau, die er beim Trinken in einer Bar kennenlernte. Die Gedanken an sie lassen ihn nicht mehr los.

Darum geht es in „Piano“

Ein kleine Geschichte über eine besondere Begegnung eines Abends in Barcelona. Seitdem geht ihm diese Frau nicht mehr aus dem Kopf und er sucht sie überall.

Kelvin Jones: „Piano“ – deutsche Übersetzung

Neulich Abend habe ich mich betrunken

mit einem Mädchen aus Spanien.

Und plötzlich tanzte sie auf dem Klavier

und machte immer „Loca loca“.

Dann sah sie mich an, zog mich zu sich

und sagte: „ Junge, ich will, dass du mich benutzt. “

Dann floss Rum & Cola in unseren Adern,

wir haben eine Zigarre angezündet und die Bar zugenebelt

dann haben wir es im Dunkeln miteinander getrieben.

Und ich weiß:

Ich werde sie wahrscheinlich nie wiedersehen.

Aber trotzdem gehe ich immer noch

von Bar zu Bar und ich erzähl' allen:

Neulich Abend habe ich mich betrunken,

mit einem Mädchen aus Spanien.

Und plötzlich tanzte sie auf dem Klavier.

Ich habe ihren Namen vergessen.

Aber sie tanzte auf dem Klavier.

Und ich war so high.

So jage ich Schatten in Barcelona,

aber etwas sagt mir, sie ist hier um die Ecke.

Und Simba hat immer gesagt:

„ 3 Dinge, denen du nicht hinterherjagen darfst:

Mädchen, Geld und Ruhm. “

Aber ich vermute, er war einfach noch nie in Spanien.

Ich werde sie wahrscheinlich nie wiedersehen.

Aber trotzdem gehe ich immer noch

von Bar zu Bar und ich erzähl allen:

Neulich Abend habe ich mich betrunken

mit einem Mädchen aus Spanien.

Und plötzlich tanzte sie auf dem Klavier.

Und ich wurde so high.

Ich habe ihren Namen vergessen.

Aber sie tanzte auf dem Klavier.

Lyrics: Kelvin Jones „Piano“ im englischen Original

I got drunk one night

With a girl from Spain

And she danced on the piano

Danced on the piano

"Loca loca"

She took one look and pulled me

Over over

Said, "Boy I want you to use me"

Rum & Cola

In our veins 'til we

We lit a cigar

Smoke filled the bar

Fucked in the dark and now

I know

I probably won't see her again

But still I go

To every bar and I say

I got drunk one night

With a girl from Spain

And she danced on the piano (yeah)

Danced on the piano

And I got so high

I forgot her name

But she danced on the piano

Danced on the piano

I got drunk one night

Drunk one night

And I got so high

I got so high

Barcelona

I'm chasing shadows here in

Barcelona

Something tells me she's

Around the corner

And Simba always said

"Don't chase girls, money, fame"

I guess he never been to Spain 'cause

I know

I probably won't see her again

But still I go

To every bar and I say

I got drunk one night

With a girl from Spain

And she danced on the piano (yeah)

Danced on the piano

And I got so high

I forgot her name

But she danced on the piano

Danced on the piano

I got drunk one night

Drunk one night

And I got so high

I got so high

I know

I probably won't see her again

But still I go

To every bar and I say

I got drunk one night

With a girl from Spain

And she danced on the piano (yeah)

Danced on the piano

And I got so high

I forgot her name

But she danced on the piano

Danced on the piano

I got drunk one night

Drunk one night

And I got so high

I got so high

I got drunk one night

Drunk one night

And I got so high

I got so high