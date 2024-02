Wie ödet mich mein jetziges Dasein an.

Ich geh aus - irgendwohin.

Dann komm ich wieder heim.



Ich zünde eine Zigarette an,

weil ich nicht einschlafen kann.

Im Fernsehen und im Radio kommt nichts,

was mich interessiert.



Mein ganzes Leben lang

sehe ich Amerika vor mir.

Mein ganzes Leben lang herrscht hier Panik.

Oh

Und alles ist in Aufruhr in Amerika.

Oh oh oh oh



Gestern war es einfach.

Das Glück kam und ging.

Ich bekam das Drehbuch,

aber ich weiß nicht, was es aussagte.



Ich zünde eine Zigarette an

Weil ich nicht schlafen kann

Im Fernsehen und im Radio kommt nichts,

was mich interessiert.

Nichts, an das ich glauben kann.



Gestern war es einfach.

Ja, ich hab die Nachricht bekommen.

Wenn dir die Wahrheit direkt ins Gesicht gesagt wird,

du dich ihr aber stellst,

kannst du gar nicht verlieren.

Ich geb dir mein Vertrauen,

meinen ganzen Glauben ans Leben.



Versetz mich nicht,

lass mich nicht im Stich.

Ich brauche dich heute nacht.

Halt mich fest und sag mir, dass du da sein wirst.



Mein ganzes Leben lang

sehe ich Amerika vor mir.

Mein ganzes Leben lang herrscht Panik in Amerika.

Oh

Und alles ist in Aufruhr in Amerika.

Oh oh oh oh

Es ist grässlich in Amerika!