Im Laufe des Tages kannst du den Wahl-O-Mat nutzen. Er zeigt dir, welche zur Europawahl 2024 zugelassene Partei zu deiner politischen Position am besten passt.

Am 9. Juni ist Europawahl in Deutschland. Das heißt, an diesem Tag kannst du in Deutschland das neue Europäische Parlament wählen. Die Bedingung: Du bist mindestens 16 Jahre alt und hast deinen Wohnsitz hierzulande.

Hier geht es direkt zum Wahl-O-Mat!

Die Europawahl findet in allen 27 Mitgliedsländern der EU statt – allerdings zum Teil an unterschiedlichen Tagen. Deshalb läuft die Wahl vom 6. bis 9. Juni. In Deutschland werden 96 der 720 Abgeordneten des Europaparlaments gewählt. Die Parteien treten hier mit einer Bundesliste an, bis auf die CDU und CSU, die mit Landeslisten kandidieren. In der Regel wird ein Spitzenkandidat nominiert, der für höhere politische Ämter vorgesehen ist.

Hier seht ihr die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der Parteien, die bereits mindestens einen Sitz im Europäischen Parlament haben, plus das neu gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht, das laut aktuellen Umfragewerten ebenfalls gute Chancen auf einen Einzug ins Parlament hat.

Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der deutschen Parteien CDU in Baden-Württemberg : Andrea Wechsler

: Andrea Wechsler CDU in Rheinland-Pfalz : Christine Schneider

: Christine Schneider CSU : Manfred Weber

: Manfred Weber Grüne : Terry Reintke

: Terry Reintke SPD : Katarina Barley

: Katarina Barley AfD : Maximilian Krah

: Maximilian Krah Linke : Martin Schirdewan und Carola Rackete

: Martin Schirdewan und Carola Rackete FDP : Marie-Agnes Strack-Zimmermann

: Marie-Agnes Strack-Zimmermann Freie Wähler : Christine Singer, Engin Eroglu, Dr. Joachim Streit, Andrea Menke und Gregor Voht

: Christine Singer, Engin Eroglu, Dr. Joachim Streit, Andrea Menke und Gregor Voht Die PARTEI : Martin Sonneborn und Sibylle Berg

: Martin Sonneborn und Sibylle Berg Tierschutzpartei : Sebastian Everding, Aída Spiegeler Castañeda und Robert Gabel

: Sebastian Everding, Aída Spiegeler Castañeda und Robert Gabel ÖDP : Manuela Ripa

: Manuela Ripa Die Piraten : Anja Hirschel, Anne Herpertz und Lukas Küffner

: Anja Hirschel, Anne Herpertz und Lukas Küffner Familien-Partei : Niels Geuking, Sarah Drewes und Helmut Geuking

: Niels Geuking, Sarah Drewes und Helmut Geuking Volt : Damian Boeselager, Nela Riehl, Kai Tegethoff und Rebekka Müller

: Damian Boeselager, Nela Riehl, Kai Tegethoff und Rebekka Müller Bündnis Deutschland : Lars Patrick Berg

: Lars Patrick Berg Bündnis Sahra Wagenknecht: Fabio De Masi und Thomas Geisel

Im Europäischen Parlament bilden sich Fraktionen aus den Parteien der einzelnen EU-Mitgliedstaaten. Auch der Großteil dieser Fraktionen hat Spitzenkandidaten, aus deren Kreis der Kommissionspräsident oder die Kommissionspräsidentin hervorgehen soll.

Die beiden größten Fraktionen sind die Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP), zu der die Unionsparteien gehören, und die Fraktion „Progressive Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament“, zu der die SPD gehört. Die EVP-Spitzenkandidatin ist Ursula von der Leyen, der Spitzenkandidat der SPD ist Nicolas Schmit.

Aktuelle Berichterstattung vor der Europawahl und zu den einzelnen Kandidaten findest du bei der Tagesschau!

Der Wahl-O-Mat ist ein Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb). Nach einem simplen Frage-Antwort-Prinzip kannst du deine eigene politische Position ermitteln und diese dann mit den Positionen der Parteien vergleichen, die zur Wahl zugelassen sind.

Dafür werden dir 38 Thesen präsentiert. Du kannst ihnen zustimmen, sie ablehnen, ihnen neutral gegenüberstehen oder sie überspringen. Wenn dir bestimmte Themen besonders wichtig sind, kannst du die entsprechende Antwort doppelt werten lassen. Auch die Parteien haben sich vorab zu den Thesen positioniert. Am Ende kannst du sehen, mit welchen Parteien du – basierend auf deinen Antworten – am meisten übereinstimmst. Du kannst dir aber auch sämtliche Antworten der anderen Parteien anzeigen lassen.

SWR3-Reporterin Lisa Reister hat bei Jugendlichen nachgefragt, ob sie den Wahl-O-Mat kennen und für die kommende Europawahl nutzen. Die Antworten? Gemischt. Einige wollen sich auch noch zusätzlich informieren.

Nutzen Jugendliche den Wahl-O-Mat? Dauer 1:42 min SWR3-Reporterin, Lisa Reister, hat nachgefragt, ob Jugendliche den Wahl-O-Mat nutzen.

Europawahl und Kommunalwahlen an einem Tag

In neun Bundesländern findet am 9. Juni nicht nur die Wahl zum Europäischen Parlament statt, sondern auch die Kommunalwahl. Beide Wahlen finden alle fünf Jahre statt. Auch in SWR3Land wird doppelt gewählt: Alle Infos zu den Kommunalwahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz findest du bei unseren Kollegen von SWR Aktuell:

Alles Wichtige zur Kommunalwahl 2024 in Baden-Württemberg

Das müsst ihr bei der Kommunalwahl 2024 in Rheinland-Pfalz beachten

Manchmal fragt man sich vielleicht, ob es so viel bringt, wählen zu gehen. Was soll meine eine Stimme schon ausrichten? Wieso jede Stimme zählt, erklärt Jakob Mayr aus dem ARD-Hauptstadtstudio:

Nachrichten 6.5.2024 Klischee-Check: Macht meine Stimme einen Unterschied? Dauer 1:29 min Jakob Mayr aus dem ARD-Hauptstadtstudio antwortet auf die Frage: Macht meine Stimme einen Unterschied bei der Europawahl?

Hand aufs Herz: Gehst du am 9. Juni ins Wahllokal, um das neue Europäische Parlament mitzubestimmen?