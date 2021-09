Alles nur eine Zeitfrage. Ich hab mich also überwunden,mich hingesetzt und ihr geschrieben. Nach Dallas abgeschickt.Und die Antwort kam dann aus Anchorage, Alaska. Das wäre ja auch mal Zeit gewesen, daß ich schreibe. Hat sie geschrieben. Mein Gott, zwei Jahre. Sie erinnert sich noch immer an die Zeit, als wir uns Telegramme geschickt haben. Und an die durchtanzten Nächte. Wilde Zeiten. Texas war ihr immer so groß vorgekommen. Und jetzt Alaska. Der Größte von allen Bundesstaaten überhaupt. Das letzte Mal hab ich sie gesehen, wie sie Leroy geheiratet hat. Ich soll damals ein Liebeslied für die beiden geschrieben haben. Keine Ahnung. Umgezogen sind sie, weil Leroy ?nen besseren Job bekommen hat. Kevin geht zur Schule und hat einen Zahn verloren. Und das Mädchen ist acht Monate alt. Und sie fühlt sich wie eine Hausfrau. Sie hört sich an wie eine Hausfrau. Anchorage. Und ich in New York. Skateboard-Punk. Leroy will ein Bild haben. Und läßt grüßen. Und ich soll so weitermachen. Na gut.