Und so geht das Leben weiter,

auch wenn das Thema bleibt,

Du aber nicht die Frage in der Gesamtheit der Sache bist.

Also mach das Licht aus und lass Dich in die Nacht fallen

und schlaf in ihrem Wissen,

dann gehen deine Träume nicht verloren,

sondern sie fallen nur unter die Überreste dessen, was deiner Seele bleibt

an dem Punkt, wo sie sich an ihrem eigenen Anfang wieder begegnet.

Das ist unsere Zeit – und sie dauert nur ihre Zeit.



Wenn du an mich zurückdenkst, dann so wie an die Bitte eines Menschen,

den man so bewahren sollte wie einen freien Gedanken,

den zu denken jeder von uns fürchtet.

Dann kannst du nicht vergessen,

und du wirst du werden in dem Moment,

in dem du glaubst, zu unserer Erinnerung und Auswirkung geworden zu sein.



Du schläfst tiefer als ich.

Und ich denke weiter an dich und über dich nach

während meine Augen müde, und die Nacht ungeduldig wird.

Das bedrückt mich, und ich wechsle die Position.

auch wenn ich Angst habe, dass dann alles zu Alltag verschwimmt.