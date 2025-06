Im neuen Album „Freigeistin“ beschäftigt sich Sarah Connor mit alltäglichen Fragen. Im Song „Ficka“ bzw. in der Radioversion „Spinna“ geht es um Hasskommentare. Dafür erntet die Sängerin nicht nur Lob.

Darum geht es bei Sarah Connor: „Spinna“

„Spinna“ ist die Radio-Version von Sarah Connors Song „Ficka“. Darin geht sie auf die Hasskommentare zu ihrer Person ein. Sie singt davon, dass sie für ihr Aussehen aber auch für ihre Kunst kritisiert wird. Eigentlich kann sie, so scheint es im Songtext, nichts richtig machen. Es gäbe immer jemanden, der etwas zu kritisieren hat.

Die Ansprüche an sie als Künstlerin und Frau seien enorm und würden ungefiltert jeden Tag auf sie einprasseln, so Sarah Connor in einem von ihr verfassten Text zum Album-Release. Vor allem die Familie gebe ihr den nötigen Halt, sich nicht unterkriegen zu lassen:

Manchmal bin ich überwältigt, überfordert von der Welt. Dann besinne ich mich auf meinen kleinen Kreis, schaue auf das, was ich direkt beeinflussen kann und denke oft: Okay, die Welt ist irre, aber hier, jetzt und heute ist erst mal alles gut.

Lyrics zu „Ficka“ von Sarah Connor

Ich bin zu dick,

Und dann bin ich zu dünn.

Hat sie das gesagt?

Ah, ich glaub', die spinnt.

Was, die Alte, ehrlich?

Ich find' die richtig schlimm.

Die Mucke ist doch kacke.

Warum gibts die schon so lange?

Wer geht'n da noch hin?

Doch wenn zwanzigtausend Herzen sich im Takt bewegen,

Ist das, was ich mach', doch nicht egal.

Ich hab' vier gesunde Kinder und 'n schönes Leben.

Und bin genau da, wo ich will.

Ist mir scheißegal, was ihr schreibt, ihr Ficka,

Denn irgendwer hat immer, immer, immer was zu meckern.

An manchеn Tagen gehts mir nah und es ärgеrt mich,

Denn nichts und wieder nichts davon ist wahr.

Ich mach' mir die Welt, widde-wie sie mir gefällt.

Scheiß' auf falsche Freunde und scheiß' auf euer Geld.

Willkomm'n, willkomm'n in meiner wunderschönen Welt.

Die Titten sind nicht echt,

Und ihr Style ist so schlecht.

Darüber kann man streiten, ja.

Vielleicht habt ihr da sogar recht.

Doch alle meine Freunde

Wissen, wer ich bin.

Und wenn ich 'n Tag freihab', pack' ich die alle ein

Und flieg' nach Margaritaville.

Und wenn zwanzigtausend Herzen sich im Takt bewegen,

Ist das, was ich mach', niemals egal.

Ich hab' vier gesunde Kinder und 'n schönes Leben

Und ich nehm' mir, was ich will.

Ist mir scheißegal, was ihr schreibt, ihr Ficka,

Denn irgendwer hat immer, immer, immer was zu meckern.

An manchen Tagen gehts mir nah und es ärgert mich,

Denn nichts und wieder nichts davon ist wahr.

Ich mach' mir die Welt, widde-wie sie mir gefällt.

Scheiß' auf falsche Freunde und scheiß' auf euer Geld.

Willkomm'n, willkomm'n in meiner wunderschön'n Welt.

Sarah Connor über ihr Album „Feingeisterin“

Nach sechs Jahren beschäftigt sich Sarah Connor auf ihrem neuen Album mit unterschiedlichen Themen aus ihrem Leben: Elternsein, Loslassen, Beziehungen und der Suche nach sich selbst. In einem Interview mit der Presseagentur dpa spricht sie darüber, wie schwer ihr der Auszug der eigenen Kinder fiel:

Ich habe mich erschrocken über die Wucht, mit der mich das getroffen hat.

Loslassen und die eigenen Bedürfnisse wieder entdecken dürfen, sei für die Sängerin ein Lernprozess gewesen. Umso schöner, dass sie uns an diesem Prozess in ihrem Song „Warum hat mir das keiner gesagt“ daran teilhaben lässt.

