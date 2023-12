Wer braucht schon Mariah Carey? Wir haben Sarah Connor – die deutsche Christmas-Queen! Sie spielt unser Weihnachtskonzert 2023. Und ihr könnt hier exklusiv Tickets gewinnen und dabei sein.

Im Dezember geht Sarah Connor mit ihren beiden Weihnachtsalben auf große Arena-Tour. Und für ihr allerletztes Konzert in diesem Jahr kommt Sarah Connor zu uns: zum SWR3 Weihnachtskonzert 2023. Als Location haben wir dafür das Casino in Baden-Baden ausgesucht. Es passt mit seiner schönen und feierlichen Atmosphäre einfach perfekt. Sarah wird im festlich geschmückten Florentinersaal spielen, dem sogenannten „Saal der 1.000 Lichter“. Dort passen genau 100 Zuschauerinnen und Zuschauer rein. So nah erlebt ihr Sarah Connor sonst nirgends! Ihr wollt bei diesem ganz besonderen und einmaligen Konzert mit dabei sein?

Sarah Connor lädt euch persönlich zum exklusiven SWR3 Weihnachtskonzert am 18.12. ein.

Einfach hier anmelden und dann Radio einschalten.

Vom 11.12. bis 15.12. nennt Sarah in der SWR3-Morningshow immer stündlich zwischen 6 und 10 Uhr und noch einmal zwischen 13 und 16 Uhr den Namen einer Hörerin oder eines Hörers. Mit etwas Glück ist es euer Name.

Hört ihr ihn, habt ihr gewonnen und seid mit einer Begleitperson beim Weihnachtskonzert in Baden-Baden dabei.

Bevor ihr mitmacht: Lest bitte die Teilnahmebedingungen

📅 Am 18. Dezember 2023 ab 19 Uhr (Einlass um 17 Uhr).

🎰 Im Casino in Baden-Baden – alle Besuchenden müssen mindestens 21 Jahre alt sein.

🎟️ Die Tickets für das Weihnachtskonzert gibt es nirgends zu kaufen, sondern nur bei SWR3 zu gewinnen. 100 Fans werden exklusiv dabei sein.

📻 Das komplette Konzert könnt ihr am 18.12. ab 19.03 Uhr im Video-Livestream auf SWR3.de anschauen und im Radio hören.

Wie sich Sarah Connor aufs SWR3 Weihnachtskonzert vorbereitet? Sie ist nach ihrer Arena-Weihnachts-Tour natürlich perfekt eingespielt! Das Besondere ist aber: Sarah wird die Songs in neuen Versionen performen, wie es sie nur beim SWR3 Weihnachtskonzert gibt. Dafür bringt sie ihren Schlagzeuger, Keyboarder, Gitarristen und Bassisten mit ins Casino.

Sarah sagt im SWR3-Interview: „ Es ist natürlich etwas ganz anderes, weil es viel direkter ist und gemütlich und kleiner und euch total direkt vor mir sehe und mit euch quatschen kann. Von daher freue ich mich sehr darauf. “

Sarah Connor freut sich auf einen Abend irgendwo zwischen Weihnachtsfeier und Konzert und auf das gemeinsame Singen mit dem Publikum, vor allem natürlich bei den Klassikern: Jingle Bells, Rudolph The Red-Nosed Reindeer oder Santa Claus Is Coming To Town. Das Weihnachtskonzert ist der letzte Termin für dieses Jahr in Sarahs Kalender – und dann werden die Feiertage eingeläutet.

Dekoriert schön, zieht euch euren schicksten Rentierpulli an und dann rocken wir ein bisschen die Bude!

Im SWR3-Interview hat uns Sarah noch verraten, dass sie eine kleine Naschkatze ist, was Weihnachtsgebäck angeht. Sie mag gerne Kekse, Lebkuchen und Dominosteine. Dazu eine Tasse Glühwein. Welches Weihnachtsgebäck geht gar nicht? Gelee-Bananen!

Freut euch auf ein tolles Weihnachtskonzert mit Sarah Connor und die ein oder andere Weihnachtsüberraschung 😉 Auch Calum Scott hat vor kurzem ein SWR3-Konzert im Casino gespielt. Seht hier, wie unglaublich toll die Atmosphäre dort ist:

Mit ihrem ersten Weihnachtsalbum von 2005 hat sie Klassiker wie The Best Side Of Life oder Christmas In My Heart geschaffen, die jedes Jahr zur Weihnachtszeit wieder im Radio laufen. Dann war es Zeit für eine Fortsetzung. Wenn viele Weihnachten als stille Nacht bezeichnen, macht Sarah Connor genau das Gegenteil: Ihr neues Christmas-Album heißt Not So Silent Night.

Anfang des Jahres 2022 hat Sarah Connor ein Tonstudio auf der griechischen Insel Santorini gemietet. Weil sie sich nach Leichtigkeit sehnte, wollte sie kein aktuelles Album über die Zeit schreiben, in der wir gerade leben. Ganz ohne Druck hat sie deswegen einfach angefangen, an einem neuen Weihnachtsalbum zu arbeiten.

SWR3-Christmas-Special: Hits für euer Weihnachten 2023 🎄💖🎅🏽

Unterstützung hatte sie dabei übrigens unter anderem von Nico Santos, der ja nicht nur selbst Sänger ist, sondern auch für andere als Songwriter arbeitet. Nach acht Stunden ohne Essenspause kam es vor, dass sich Sarah und Nico auch mal ein bisschen angezickt haben, verrät Sarah. Aber nach nicht mal zwei Wochen war das Album fertig geschrieben. Im Frühjahr gab es dann noch Orchesteraufnahmen in London.

Auf Not So Silent Night sind dreizehn neu geschriebene, englische Christmas-Songs. In 24th geht es um die, die wir an Weihnachten besonders vermissen, wie Sarah ihre Oma. Ihr hat sie das Lied Santa, If You’re Here mit vielen persönlichen Erinnerungen gewidmet. Bei Christmas 2066 singt Sarahs jüngste Tochter Delphine mit. Der Titelsong Not So Silent Night erzählt von einem typischen Weihnachtsfest bei ihnen zu Hause.

Was sie an Weihnachten liebt? Die Weihnachtslieder, die geschmückten Fenster und beleuchteten Straßen, den Kitsch und die aufgeregten Kinderaugen. Im Gegensatz zum Überkonsum, der Hektik, wie schnell alles vorbei ist und wie sich an Heiligabend alle zusammenreißen, um kritische Themen zu umschiffen.

Ein Weihnachtsalbum in einem Studio mit Meerblick und Sonnenschein schreiben? Sarah Connor meint, das war überhaupt nicht komisch. Am Tag ihrer Abreise hat es das erste Mal nach zehn Jahren auf Santorini geschneit. Der größte Hit des Nummer-1-Albums ist Ring Out The Bells.

Im SWR3-Interview verrät Sarah, was Weihnachten für sie bedeutet und wie sie mit ihrer Familie feiert. Zwei ihrer großen Kindern leben inzwischen in England und kommen immer in den Ferien.

Das heißt, ich freue mich natürlich dieses Jahr besonders, dass sie an Weihnachten alle da sind und wir eine gemütlich Zeit zusammen als Familie haben. Das ist mir eigentlich das Wichtigste: Dass alle zusammen sind, am nächsten Tag auch noch im Schlafanzug rumkuscheln und Geschenke aufbauen. Das ist das, worauf ich mich freue: die Entschleunigung und die Familienzeit.

Weihnachten bei Sarah Connor heißt: Es gibt einen Braten, alle kommen am Weihnachtsbaum zusammen und singen gemeinsam Weihnachtslieder. Wenn es passt, geht die Familie auch in die Kirche und sieht sich ein Krippenspiel an. Dann kommt der Weihnachtsmann und es gibt die Bescherung.

Weihnachten ist der Moment im Jahr, wo ich nach Hause komme, wo die Termine gelaufen sind und mich dann auch endlich entspannen kann.

So erfolgreich ist Sarah Connor Sarah Connor ist eine der erfolgreichsten deutschen Sängerinnen dieses Jahrhunderts – dabei begann sie ihre Karriere auf Englisch: mit dem 2001 veröffentlichten Debütalbum Green Eyed Soul. Nach mehreren Nummer-1-Hits und erfolgreichen Alben legte Sarah 2010 eine Pause ein – und kam fünf Jahre später mit dem deutschsprachigen Album Muttersprache zurück, mit über 1,6 Millionen Verkäufen eines der bis heute erfolgreichsten deutschen Alben überhaupt. Auch Sarah Connors nächstes Album Herz Kraft Werke ging wieder auf Platz 1 der Charts. Die Fans lieben Sarah Connor für ihre klaren Botschaften in den Songtexten, für ihre offene Art, wie sie zum Beispiel mit Themen wie Familie umgeht und für ihre großartigen Live-Shows.

Diese Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiel „SWR3 Weihnachtskonzert mit Sarah Connor“, das von SWR3 veranstaltet wird. Verantwortlich für das Gewinnspiel ist der Südwestrundfunk - Anstalt des öffentlichen Rechts - vertreten durch den Intendanten, Kai Gniffke, Hans-Bredow-Straße, 76530 Baden-Baden, kurz SWR.

Gewinn

Die/der Gewinner:in darf mit einer Begleitperson am 18.12.2023 beim SWR3 Weihnachtskonzert mit Sarah Connor in Baden-Baden dabei sein.

Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind alle, die 21 Jahre oder älter sind. Auch die Begleitperson muss 21 oder älter sein.

Die/der Gewinner:in und ihre/seine Begleitperson müssen im Besitz eines gültigen Ausweisdokuments (Personalausweis/Reisepass) sein.

Durchführung des Gewinnspiels im Radio

Für das Radio-Gewinnspiel kann man sich vom 6.12.2023 bis 15.12.2023, 12:00 Uhr auf www.SWR3.de registrieren.

Die Gewinne werden unter den teilnahmeberechtigten Gewinnspielteilnehmer:innen ausgelost. Ob man gewonnen hat, erfährt man zwischen dem 11.12.2023 und dem 15.12.2023 stündlich zwischen 6:00 Uhr und 10:00 Uhr & zwischen 13:00 Uhr und 16:00 Uhr im Radio.

Die Gewinner:innen werden außerdem zwischen dem 11.12.2023, 8:00 Uhr und dem 15.12.2023 ca. 18:00 Uhr per Mail benachrichtigt. Sofern die/der ausgeloste Gewinner:in nicht erreichbar ist und/bzw. sich nicht innerhalb von 3 Stunden nach der Kontaktaufnahme per Mail zurückmeldet, verfällt der Gewinn und es wird eine neue Gewinnerin/ein neuer Gewinner ermittelt. Die Gewinnspielteilnehmenden sollten deshalb, ihre Mails und auch die SPAM-/Sicherheits-Filter regelmäßig checken.

Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist SWR3 nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen und der Gewinn verfällt ebenfalls.

Durchführung des Gewinnspiels bei Instagram

Beim Online-Gewinnspiel kann man vom 7.12.2023 bis 14.12.2023, 09:00 Uhr unter dem Gewinnspielpost auf dem Instagram-Kanal @swr3online mitmachen.

Die Gewinne werden unter den teilnahmeberechtigten Gewinnspielteilnehmer:innen ausgelost. Ob man gewonnen hat, erfährt man am 14.12.2023 per Direktnachricht auf Instagram.

Sofern die/der ausgeloste Gewinner:in nicht erreichbar ist und/bzw. sich nicht innerhalb von 3 Stunden nach der Kontaktaufnahme per Direktnachricht zurückmeldet, verfällt der Gewinn und es wird eine neue Gewinnerin/ein neuer Gewinner ermittelt. Die Gewinnspielteilnehmenden sollten deshalb, ihre Direktnachrichten und auch die Nachrichtenanfragen auf Instagram regelmäßig checken.

Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist SWR3 nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen und der Gewinn verfällt ebenfalls.

Hinweise zum Gewinn

Einlass ist um 17:00 Uhr, Konzertbeginn um 19:00 Uhr. Das Konzert dauert ca. 70 Minuten. Da das Konzert live übertragen wird, ist ein Einlass nach dem regulären Konzertbeginn leider nicht mehr möglich.

Der Gewinn kann nur zu dem festgelegten Zeitpunkt angetreten werden. Sollte der Gewinn zu dem entsprechenden Zeitpunkt nicht angetreten werden, verfällt der Gewinn ersatzlos. Eine Barauszahlung des Gewinns oder eine Umwandlung in Sachpreise ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar (auch nicht innerhalb der Familie), ein Weiterverkauf ist nicht erlaubt.

Erweiterungen des Gewinns oder Zubuchungen zusätzlicher Begleitpersonen sind leider nicht möglich.

Sonstiges

Für den Besuch des Events gelten zusätzliche Teilnahmebedingungen.

Die An- und Abreise zum bzw. vom Event-Ort (Baden-Baden) wird von der Teilnehmerin/vom Teilnehmer selbst sowie auf eigene Kosten und eigenes Risiko organisiert und durchgeführt.

Die/der Teilnehmer:in erklärt sich damit einverstanden, dass ihre/seine persönlichen Daten zum Zweck der Organisation und Durchführung des Gewinnspiels gespeichert und genutzt werden.

Jede:r Teilnehmer:in erklärt sich auch damit einverstanden, dass ihr/sein Name, ihr/sein Wohnort sowie Gespräche mit ihr/ihm im Programm von SWR3 veröffentlicht werden.

Eine Weitergabe der Daten zu werblichen Zwecken erfolgt nicht. Den Teilnehmenden stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte zu. Mehr Informationen zum Datenschutz gibt es auf https://www.swr3.de/datenschutz.

Der SWR ist in diesem Zusammenhang auch berechtigt, die Daten der Gewinnerin/des Gewinners und der Begleitperson an den Kooperationspartner und dessen Ausführungsgehilfen zu übermitteln, um die Durchführung des Gewinns zu ermöglichen.

Der SWR ist ebenso berechtigt, den Namen und den Wohnort der Gewinnerin/des Gewinners und der Begleitperson, zum Zwecke der Berichterstattung über das Gewinnspiel, auch an andere Medienunternehmen weiterzugeben.

Der SWR behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden. Dies gilt insbesondere falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Den Teilnehmenden stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen den SWR zu.

Der SWR kann Teilnehmende aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegt. Die Teilnahme über Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste oder sonstige Dienstleister ist nicht zulässig.

Es liegt im alleinigen Ermessen von der SWR Media Services GmbH und/oder dem SWR, im Falle einer Naturkatastrophe, eines unvorhergesehen Verlaufs der Corona-Pandemie, einer anderen Epidemie/Pandemie oder Quarantäne, eines Terroranschlages, eines Kriegsausbruchs oder sonstiger unvorhergesehener, außergewöhnlicher Umstände das Event abzusagen, abzuändern oder abzubrechen, ungeachtet dessen, ob die o. a. Umstände den Event-Ort direkt betreffen oder andere Länder/Regionen/Orte.

Sofern das Event aus einem wichtigen Grund nicht stattfinden kann oder der Ablauf des Events Änderungen erfährt, werden die Gewinner:innen informiert. Ersatzansprüche oder Ansprüche wegen vergeblicher Aufwendungen seitens der Teilnehmenden sind ausgeschlossen.

Aktive und ehemalige Mitarbeitende des SWR, der SWR Media Services GmbH, der ARD oder deren Kooperationspartner sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.

Der SWR veranstaltet das Konzert.

Bezüglich der Veranstaltung des Gewinnspiels haftet der SWR in vollem Umfang bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.