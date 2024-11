Der Geruch von frisch gebackenen Plätzchen, Weihnachtsdeko auf dem Fensterbrett und die schönsten Christmas-Songs im Radio. Wir versorgen euch mit allem, was ihr musikalisch für diese Zeit braucht!

Erst mit Weihnachtsmusik beginnt sie doch so richtig – die schöne, heimelige Stimmung im Advent und die Vorfreude aufs Fest, oder? Hohoho, hier gibts euer alljährliches Christmas-Special.

Sobald die Lebkuchen in den Supermarkt-Regalen stehen, veröffentlichen die ersten Künstlerinnen und Künstler ihre neuen Christmas-Songs. Wie jedes Jahr sucht die SWR3 Musikredaktion die schönsten davon für euch aus.

Christmas-Channel: Weihnachtsmusik bei SWR3 Am 1. Advent (Sonntag, 1. Dezember) starten wir zusammen mit euch in die musikalische Weihnachts-Saison 2024. Ab 19 Uhr hört ihr an diesem Tag fünf Stunden ausschließlich die besten neuen Christmas-Songs und alle großen Weihnachts-Hits bei uns im Radio. Dieses Special könnt ihr dann die ganze Weihnachtszeit in der SWR3 App und hier auf SWR3.de im Webchannel anhören.

SWR3 Playlist: Diese Hits liefen im Christmas-Special

Wir wissen noch nicht, wie er klingt. Aber wir wissen, dass er kommt: ein neues Weihnachtslied von Ed Sheeran. Nach seinem 2021er-Hit Merry Christmas zusammen mit Elton John wird Ed diesmal allein singen. Under The Tree ist der Soundtrack für einen neuen animierten Weihnachtsfilm für Kinder. Bei dem Song hat Ed mit seinem Bruder Matthew zusammengearbeitet, der auch Komponist ist – allerdings für klassische Musik.

Wer auf Weihnachts-Piano-Balladen steht, wird Kid At Christmas lieben. Ein Duett von Calum Scott und Christina Perri, ein Sänger und eine Sängerin, die für ihre emotionalen Songs bekannt sind. Im Text geht es um das Älterwerden und dass man sich an Weihnachten aber wieder wie ein Kind fühlen kann.

I still feel like a kid at Christmas

Still got wishes on my wishlist

With friends old and new

If I believe, then it's still true

I still feel like a kid at Christmas with you

Calum Scott, Christina Perri - Kid At Christmas (Audio)

Mit Underneath The Tree hat die Sängerin, Moderatorin und selbsterklärte Weihnachtsliebhaberin schon einen Christmas-Hit. Aber auch dieses Jahr gibt es wieder etwas Neues von ihr: You For Christmas. Übrigens: Kelly Clarkson hat bei dem Song mit Starproduzent Mark Ronson zusammengearbeitet, der auch für Hits wie Valerie oder Uptown Funk mitverantwortlich ist.

Kelly Clarkson - You For Christmas (Official Lyric Video)

Der amerikanische Sänger ist im Moment bei uns noch ein Geheimtipp. Conan Gray ist der beste Freund von Olivia Rodrigo (Good 4 U) und hatte mit Heather schon einen großen Streaming-Hit. Sein neues Weihnachtslied heißt Holidays und dreht sich um Freundschaft.

Ich glaube, an den Feiertagen wird einem irgendwie klar, wie schnell sich alles verändert. Ich habe den Song zu Hause in Texas geschrieben. Wenn ich heute in meiner Heimatstadt bin, kommt sie mir immer weniger vertraut vor – es gibt neue Läden, neue Straßen und neue Leute. Aber eine Sache, die sich – ganz egal wie viel Zeit vergeht – nie zu verändern scheint, sind meine Freunde.

Conan Gray - Holidays (Official Lyric Video)

Natürlich kennt ihr alle die großen Hits wie Last Christmas oder All I Want For Christmas Is You. Aber wisst ihr auch, wie die Songs entstanden sind? Das erzählt euch SWR3 Musikmann Matthias Kugler im Podcast Die größten Hits und ihre Geschichte. Hört hier unsere drei neuesten Weihnachtsfolgen an!

Santa Claus Is Comin' To Town – Bruce Springsteen

Bruce Springsteen und die E Street Band haben ihn in ihrer legendären Live-Version zum Weihnachtshit gemacht: Santa Claus Is Coming To Town. Dabei ist der Originalsong schon aus den 30er-Jahren des 20. Jahrhunderts und wurde seitdem schon über 200 Mal gecovert.

Die größten Hits und ihre Geschichte 6.12.2023 Santa Claus Is Comin' To Town – Bruce Springsteen Dauer 11:20 min Bruce Springsteen und die E Street Band haben ihn in ihrer legendären Live-Version zum Weihnachtshit gemacht: Santa Claus Is Coming To Town. Dabei ist der Originalsong schon aus den 30er-Jahren des 20. Jahrhunderts und wurde seitdem schon über 200 Mal gecovert.

All Alone On Christmas – Darlene Love

Darlene Love gehörte zu den ersten, die einen Sound sangen, der bis heute für viele Weihnachtshits üblich ist. Ein gewisser Kevin, der allein nach New York fliegt, hat einen großen Anteil am Erfolg von All Alone On Christmas.

Die größten Hits und ihre Geschichte 11.12.2023 All Alone On Christmas – Darlene Love Dauer 9:48 min Darlene Love gehörte zu den ersten, die einen Sound sangen, der bis heute für viele Weihnachtshits üblich ist. Ein gewisser Kevin, der allein nach New York fliegt, hat einen großen Anteil am Erfolg von All Alone On Christmas.

Winter Song – Sara Bareilles & Ingrid Michaelson

Mit keinem Wort erwähnen Sara Bareilles und Ingrid Michaelson in ihrem Winter Song Weihnachten. Trotzdem fehlt das melancholische Winterlied in kaum einer Christmas-Playlist.

Die größten Hits und ihre Geschichte 3.12.2023 Winter Song – Sara Bareilles & Ingrid Michaelson Dauer 8:40 min Mit keinem Wort erwähnen Sara Bareilles und Ingrid Michaelson in ihrem Winter Song Weihnachten. Trotzdem fehlt das melancholische Winterlied in kaum einer Christmas-Playlist.

Die größten Hits und ihre Geschichte: Hier gibts alle Weihnachts-Folgen

Das sind die meistgespielten Christmas-Songs im Radio:

1 Driving Home For Christmas Chris Rea 2 Last Christmas Wham 3 All I Want For Christmas Mariah Carey 4 Wonderful Dream (Holidays Are Coming) Melanie Thornton 5 Do They Know It's Christmas? Band Aid 6 Merry Christmas Everyone Shakin' Stevens 7 Christmas Time Bryan Adams 8 Thank God It's Christmas Queen 9 Wonderful Christmastime Paul McCartney 10 Merry Christmas Ed Sheeran & Elton John

Quelle: Music Trace mit Daten von 2023

Pssst. Weihnachten ist ja auch die Zeit der Geheimnisse und Überraschungen. Aber was wir euch jetzt schon verraten können: Auch dieses Jahr wird es ein ganz exklusives SWR3 Weihnachtskonzert geben, diesmal wieder im Theater in Baden-Baden. Dafür haben wir einen der größten deutschen Popstars für euch eingeladen. Wer könnte es sein? Das erfahrt ihr am 6. Dezember hier und im Radio.

Bis dahin könnt ihr das SWR3 Weihnachtskonzert mit Sarah Connor vom letzten Jahr nochmal anschauen: am 14.12.2024 um 22 Uhr bei 3sat.

Für alle Superfans von Christmas-Songs gibt es hier noch mehr Weihnachtsmusik. In dieser Playlist haben wir den Soundtrack für die Weihnachtsfeier eurer Firma oder eures Vereines, für die Feiertage oder für die Fahrt in den Weihnachtsurlaub zusammengestellt.

Welchen Song braucht ihr, damit so richtig Weihnachts-Stimmung aufkommt? Freut ihr euch über Wham und Mariah Carey? Oder hört ihr gerne Cover-Versionen von Klassikern? Stimmt hier mit ab!

