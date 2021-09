Ich weiß, ich kann keinen einzigen Schritt mehr auf dich zugehen.

Diese ganze Warterei ist nichts als ein bisschen nachtrauern.

Und falls du es noch nicht gemerkt hast,

ich bin nicht länger dein Schatten!

Du verlierst die Liebe, die ich am meisten geliebt habe.

Ich habe gelernt, ohne meine andere Hälfte zu leben.

Und jetzt willst du es nochmal versuchen.

Was denkst du wer du bist?

Rennst rum und hinterlässt Narben.

Sammelst Einmachgläser voller Herzen

und reißt die Liebe auseinander.

Du wirst dir eine Erkältung holen

von der eisigen Kälte in dir drin.

Komm ja nicht zu mir zurück

Was denkst du, wer du bist?

Ich höre, dass du überall rumfragst,

wo ich zu finden sei.

Aber ich bin jetzt stärker

und ich werde nie wieder zurück in deine Arme kommen.

Was denkst du wer du bist?

Rennst rum und hinterlässt Narben,

sammelst Herzen für deine Erinnerungsdose

und reißt die Liebe auseinander.

Du wirst dir eine Erkältung holen

von der eisigen Kälte in dir drin.

Komm ja nicht zu mir zurück

Was denkst du, wer du bist?

Es hat so lange gedauert, bis ich mich wieder einigermaßen gut gefühlt habe

Bis ich mich wieder erinnern konnte,

wie ich meine Augen zum leuchten bringe.

Ich wünschte, ich hätte unseren ersten Kuss verpasst,

denn du hast all deine Versprechen gebrochen.

Und jetzt bist du wieder da

Aber mich bekommst du nicht zurück.

Was denkst du, wer du bist?