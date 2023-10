So ein Konzert erlebt man nur einmal! SWR3 holt für euch Popstar Calum Scott ins Casino Baden-Baden. Wollt ihr bei diesem ganz besonderen Abend dabei sein? Jetzt hier mit deinen Freunden mitmachen!

Rote Samtteppiche, historische Gemälde an den Wänden, Roulette-Tische, Männer in Anzügen, Frauen in Abendkleidern. Wo sonst gewettet und gespielt wird, erleben 100 SWR3-Gewinnerinnen und Gewinner das besonderste Konzert ihres Lebens: eine exklusive SWR3 Casino Session mit Popstar Calum Scott!

Das solltest du über die Casino Session mit Calum Scott wissen

Wie werden die Tickets verlost?

Die SWR3 Casino Session mit einem ganz besonderen Akustik-Set von Calum Scott und seiner Band ist am 15. November 2023.

Du kannst mit bis zu vier deiner Freunde zur Casino Session kommen. Bestimmte jetzt hier auf SWR3.de, wen und wie viele Personen du zu dem Konzert mitnehmen möchtest. Um das Casino zu besuchen, müsst ihr alle 21 Jahre alt sein.

Wenn SWR3 bei einer Person eurer Gruppe anruft, meldet euch nicht mit eurem Namen oder mit „Hallo?“, sondern direkt mit dem Gewinn-Satz: SWR3 hat die Stars.

Eure Gewinnchance habt ihr ab Mittwoch (18. Oktober), vier Mal täglich zwischen 6 und 18 Uhr. Einfach SWR3 hören!

Bevor du mitmachst: Lies bitte die Teilnahmebedingungen.

Diesmal leider kein Glück gehabt? Wir übertragen die komplette Casino Session von Calum Scott im Radio und im Video-Livestream hier auf SWR3.de!

Es ist immer eine unglaublich schöne und fast feierliche Atmosphäre bei den SWR3 Casino Sessions im sogenannten Florentiner-Saal mit all den beeindruckenden Kronleuchtern an der Decke. Nicht umsonst wird er auch der Saal der 1000 Lichter genannt, es sind nämlich angeblich genau 998 Glühbirnen und früher waren es sogar echte Kerzen. Diese Konzerte sind auch deshalb so besonders, weil zum Beispiel die Leute vom Sound ihr Mischpult auf einen Black-Jack-Tisch stellen und man wirklich ganz nah an den Stars dran ist. Calum Scott freut sich darauf, dass er allen im Publikum in die Augen sehen kann. Er mag kleine, intime und persönliche Shows sehr!

Ich habe so eine Art Konzert noch nie gespielt und bin schon ganz gespannt. Ich liebe es, meinen Dreiteiler-Anzug mit Krawatte und Manschettenknöpfen zu tragen. Ich werde Eleganz und James-Bond-Stil zu euch bringen und die passende Musik dazu machen. Und wer weiß: Vielleicht komme ich sogar im Aston Martin vorgefahren?

„James-Bond-Stil“: Dresscode im Casino Wer ins Casino geht, macht sich schick. Männer brauchen mindestens ein Sakko. Anzug, Hemd und Krawatte sind erwünscht. Schmeißt euch in eure beste Abendgarderobe für diesen ganz besonderen Abend!

Die Stimmung, die ganz besondere Akustik und die Schönheit des Saales schätzen auch die Künstlerinnen und Künstler, die schon eine Casino-Session gespielt haben. Wie zum Beispiel Emeli Sandé, Max Giesinger, Louane, Joris oder James Bay. Wir freuen uns auf dieses exklusive Konzert in dieser ganz besonderen Location zusammen mit euch und Calum Scott!

Calum Scott hat das geschafft, was ganz viele versuchen: durch eine Casting-Show zum Popstar werden. 2015 machte er bei Britains Got Talent aus dem Elektro-Pop-Song Dancing On My Own von Robyn eine wunderschöne Klavier-Ballade.

Auch wenn er die Casting-Show am Ende nicht gewonnen hat, war es sein Durchbruch und alle haben sich in Calum, seine starke Stimme und seinen emotionalen Gesang verliebt.

Er kündigt den Job in der Personalabteilung im Rathaus, wo er nach der Schule für acht Jahre gearbeitet hat und beginnt eigene Songs zu veröffentlichen. Und hat mit You Are The Reason den nächsten Hit.

Ihr könnt mir glauben: Ich habe deutlich mehr Spaß daran, die Welt zu bereisen und meine Songs zu singen, als ich jemals dabei hatte, mich mit Beschwerden über Strafzettel rumzuschlagen.

Calum Scott entwickelt sich musikalisch weiter, arbeitet auch immer wieder mit DJs- und Dance-Produzenten zusammen. Am erfolgreichsten bisher dabei: sein Song Where Are You Now mit Lost Frequencies. Wieder ein Welthit!

Ich fühle mich inzwischen wirklich in meiner Rolle als Künstler angekommen und es gibt mir viel Selbstvertrauen. Das spiegelt auch meine Musik wieder. Früher war ich der Typ, der am Mikrofonständer steht und seine traurigen Lieder singt. Aber die tanzbaren Songs kommen auch gut an!

Rio, Paris, Istanbul. Calum Scott gibt Konzerte auf der ganzen Welt. Vergangenes Jahr war er beim SWR3 New Pop Festival! Zwei erfolgreiche Alben hat Calum Scott bisher veröffentlicht. Aktuell arbeitet er an seinem dritten.

Ich will genau das weitermachen bis zu dem Tag, an dem ich sterbe.

Calum Scott: So erfolgreich ist er wirklich Calum Scott hat weltweit mehr als 12,5 Milliarden Streams gesammelt. Sein Musikvideo zu You Are The Reason hat über eine Millarde Aufrufe. Und seine Singles Dancing On My Own, You Are The Reason und Where Are You Now haben alle (mehrfach) Platin in Deutschland.

Calum Scott hat zwei Seiten. Er ist definitiv ein Romantiker und liebt Herzschmerz und Emotionen. Wer also noch nie bei einer seiner Shows war: Taschentücher nicht vergessen! Bei den Balladen kann Calum Scott seine ganzen Stärken ausspielen. Er hat die Stimme, das Gefühl und die Band dafür. Trotzdem wird es nie zu kitschig oder zu pompös, denn er hat erstens Humor und zweitens liebt er es, mit den Fans zu kommunizieren und seine Geschichten zu erzählen.

Meine Beziehung zum Publikum ist fester Bestandteil der Show. Wenn du nur einen Song nach dem anderen spielst, geht das Zwischenmenschliche verloren. Ich will alle mit auf eine emotionale Reise nehmen und werde aus tiefstem Herzen singen.

Die andere Seite von Calum Scott ist die dynamische. Die mit den Beats, zu denen man hervorragend tanzen kann, weil er ja auch DJs wie Felix Jaehn oder Jax Jones seine Stimme leiht. In ein Konzert von Calum Scott kann man wunderbar eintauchen. Es ist sehr emotional und doch voller Energie.

Calum Scott beim SWR3 New Pop Festival 2022:

Es gibt kaum Popstars, die so ehrlich in ihren Liedern sind, wie Calum Scott. Vor allem geht es bei ihm immer wieder um ein sehr persönliches Thema: seine Sexualität. Calum Sott ist schwul. Heute ist er damit ganz offen – früher war das aber überhaupt nicht leicht für ihn.

Ich weiß, wie es sich anfühlt, nicht akzeptiert zu werden. Und ich weiß, wie es sich anfühlt, nicht das Selbstbewusstsein zu haben, man selbst zu sein.

Als Teenager hat er sich irgendwie unnormal gefühlt und sich gefragt: Was stimmt nicht mit mir? Calum hat das alles jahrelang für sich behalten und als er es dann erzählt hat, haben ihn seine Freunde deswegen verlassen. Ein Song von seinem ersten Album, in dem er das beschreibt, ist No Matter What. Irgendwann hat Calum sich getraut, es seiner Mama zu sagen. Und ihre Reaktion war: „ Ich liebe dich – ganz egal, was ist. “

Auch auf Calums zweiten Album gibt es einen Song über das Thema: Boys In The Street. Es geht darin um einen Vater, der sein Leben lang kein Verständnis dafür hat, dass sein Sohn Männer liebt. Erst ganz am Ende kann er sich dafür – mehr oder weniger – entschuldigen. Heute ist Calum Scotts Message: Steh zu dem, wie du bist! So ist er zu einem Vorbild für ganz viele geworden und hofft, dass durch seine Songs weniger Jugendliche das durchmachen müssen, was er erlebt hat.

Der Song erinnert uns daran, dass es immer noch viel zu tun gibt, was Akzeptanz und Gleichberechtigung angeht. Es ist immer ein sehr emotionaler Moment, wenn ich das Lied singe.

Diese Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiel „SWR3 Casino Session mit Calum Scott“, das von SWR3 veranstaltet wird. Verantwortlich für das Gewinnspiel ist der Südwestrundfunk - Anstalt des öffentlichen Rechts - vertreten durch den Intendanten, Kai Gniffke, Hans-Bredow-Straße, 76530 Baden-Baden, kurz SWR.

Gewinn beim Radio-Gewinnspiel

Die/der Gewinner:in darf mit einer bis maximal vier Begleitpersonen (entsprechend der Angabe bei der Registrierung fürs Gewinnspiel) am 15.11.2023 bei der Casino Session mit Calum Scott in Baden-Baden dabei sein.

Gewinn beim Gewinnspiel bei Instagram

Die/der Gewinner:in darf mit einer Begleitperson am 15.11.2023 bei der Casino Session mit Calum Scott in Baden-Baden dabei sein.

Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind alle, die 21 Jahre oder älter sind. Auch die Begleitperson muss 21 oder älter sein.

Der Gewinner und seine Begleitperson(en) müssen im Besitz eines gültigen Ausweisdokuments (Personalausweis/Reisepass) sein.

Für das Gewinnspiel im Radio gilt zusätzlich:

Die von der Anmelderin/vom Anmelder benannte Personen müssen vorab von der Anmelderin/vom Anmelder über die Aktion „SWR3 Casino Session mit Calum Scott“ und die Spielregelninformiert worden sein. Benannte Personen müssen wissen, dass die Anmelderin/der Anmelder sie und sich selbst auf SWR3.de registriert hat und sich im Vorfeld damit einverstanden erklärt haben.

Durchführung des Gewinnspiels im Radio

Für das Radio-Gewinnspiel kann man sich vom 14.10.2023 bis 21.10.2023, 14:00 Uhr auf www.SWR3.de registrieren. Die Spielrunden finden zwischen dem 18.10.2023 und dem 21.10.2023 statt.

Die Teilnahme an den Spielrunden wird unter allen teilnahmeberechtigten Registrierungen ausgelost.

Die Anmelderin/der Anmelder oder eine/r der durch die Anmelderin/den Anmelder Registrierten wird von einer SWR3-Moderatorin/einem SWR3-Moderator, im Spielzeitraum, angerufen. Meldet sich die angerufene Person am Telefon direkt nach Anrufannahme mit „SWR3 hat die Stars“ hat die Gruppe nach der Ausstrahlung der Spielrunde im Radio die Tickets für das Event gewonnen.

Die Anmelderin/der Anmelder der Gruppe wird, im Falle eines Gewinns, zwischen dem 18.10.2023, 8 Uhr und dem 23.10.2023 ca. 18:00 Uhr per Mail über die Details des Gewinns benachrichtigt. Sofern die/der Angeschriebene nicht erreichbar ist und/bzw. sich nicht innerhalb von 3 Stunden nach der Kontaktaufnahme per Mail zurückmeldet, verfällt der Gewinn. Die Gewinnspielteilnehmenden sollten deshalb, ihre Mails und auch die SPAM-/Sicherheits-Filter regelmäßig checken.

Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist SWR3 nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen und der Gewinn verfällt ebenfalls.

Hinweise zum Gewinn

Der Gewinn kann nur zu dem festgelegten Zeitpunkt angetreten werden. Sollte der Gewinn zu dem entsprechenden Zeitpunkt nicht angetreten werden, verfällt der Gewinn ersatzlos. Eine Barauszahlung des Gewinns oder eine Umwandlung in Sachpreise ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar (auch nicht innerhalb der Familie), ein Weiterverkauf ist nicht erlaubt.

Einlass ist um 17:00 Uhr, Konzertbeginn um 19:00 Uhr. Das Konzert dauert ca. 60 Minuten. Da das Konzert live übertragen wird, ist ein Einlass nach der regulären Konzertbeginn leider nicht mehr möglich.

Erweiterungen des Gewinns oder Zubuchungen zusätzlicher Begleitpersonen sind leider nicht möglich.

Sonstiges

Für den Besuch des Events gelten zusätzliche Teilnahmebedingungen.

Die An- und Abreise zum bzw. vom Event-Ort (Baden-Baden) wird von der Teilnehmerin/vom Teilnehmer selbst sowie auf eigene Kosten und eigenes Risiko organisiert und durchgeführt.

Die/der Teilnehmer:in erklärt sich damit einverstanden, dass ihre/seine persönlichen Daten und ebenfalls die Daten der weiteren von ihr/ihm registrierten Personen zum Zweck der Organisation und Durchführung des Gewinnspiels/Events gespeichert und genutzt werden.

Jede:r Teilnehmer:in erklärt sich auch damit einverstanden, dass ihr/sein Name, ihr/sein Wohnort sowie Gespräche mit ihr/ihm im Programm von SWR3 veröffentlicht werden.

Eine Weitergabe der Daten zu werblichen Zwecken erfolgt nicht. Den Teilnehmern stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte zu. Mehr Informationen zum Datenschutz gibt es auf https://www.swr3.de/datenschutz.

Der SWR ist in diesem Zusammenhang auch berechtigt, die Daten der Gewinnerin/des Gewinners und der Begleitperson(en) an den Kooperationspartner und deren Ausführungsgehilfen zu übermitteln, um die Durchführung des Gewinns zu ermöglichen.

Der SWR ist ebenso berechtigt, den Namen und den Wohnort der Gewinnerin/des Gewinners und der Begleitperson(en), zum Zwecke der Berichterstattung über das Gewinnspiel, auch an andere Medienunternehmen weiterzugeben.

Der SWR behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden. Dies gilt insbesondere falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Den Teilnehmenden stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen den SWR zu.

Der SWR kann Teilnehmende aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegt. Die Teilnahme über Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste oder sonstige Dienstleister ist nicht zulässig.

Sofern das Event aus einem wichtigen Grund nicht stattfinden kann oder der Ablauf des Events Änderungen erfährt, werden die Gewinner:innen informiert. Ersatzansprüche oder Ansprüche wegen vergeblicher Aufwendungen sind ausgeschlossen.

Aktive und ehemalige Mitarbeitende des SWR, der SWR Media Services GmbH, der ARD oder deren Kooperationspartner sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.

Die SWR Media Services GmbH veranstaltet das Konzert.

Bezüglich der Veranstaltung des Gewinnspiels haftet der SWR in vollem Umfang bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.