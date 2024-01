Ich suche meinen Weg durch die Dunkelheit

mein Herz schlägt und leitet mich.

Ich kann nicht sagen, wo die Reise hingeht

aber ich weiß, wo sie anfängt.

Man sagt mir immer, dass ich noch zu jung sei, um das alles zu verstehen

und dass ich in einem Traum gefangen bin.

Man sagt mir, dass das Leben an mir vorbeigeht, wenn ich nicht die Augen öffne

Aber für mich ist es so in Ordnung…

Also – weckt mich auf, wenn alles vorbei ist

wenn ich klüger und älter geworden bin.

Die ganze Zeit war ich auf der Suche nach mir selbst

und wusste nicht, dass ich verloren war.

Ich hab versucht, die Last der Welt zu tragen

aber ich hab nur zwei Hände.

Ich hoffe, dass ich um die Welt REISEN kann

aber ich habe keinerlei Pläne.

Ich wünschte, ich könnte für immer so jung bleiben

ohne die Angst, die Augen zu schließen.

Das Leben ist ein Spiel, das für jeden gemacht ist

und die Liebe ist ein Geschenk.

Weckt mich auf, wenn alles vorbei ist

wenn ich klüger und älter geworden bin.

Die ganze Zeit war ich auf der Suche nach mir selbst

und wusste nicht, dass ich mich verirrt hatte.