Egal ob fürs Pendeln, zum Verein nach der Arbeit, für Ausflüge am Wochenende: Noch das ganze Jahr kostenlos Bus und Bahn fahren – hier mitmachen und mit etwas Glück gewinnen!

Anmelden und gewinnen – hier geht es direkt zum Teilnahmeformular ⬇

Einfach in einen beliebigen Nahverkehrszug, einen Bus oder eine Bahn einsteigen und aussteigen, wo es am schönsten aussieht? Geht! Solche Abenteuer, das gewohnte Pendeln zur Arbeit oder beispielsweise Wochenendtrips in die Region könnten für euch demnächst kostenlos möglich sein. Denn wir verlosen Deutschlandtickets, die für das ganze Jahr gültig sind! Hier lesen, wie's geht.

Und wer schon mal nach schönen Ausflugstipps suchen möchte, der findet weiter unten im Artikel erste Inspirationen!

Hinweis: Dieses Gewinnspiel wird nicht aus dem Rundfunkbeitrag finanziert. Sponsor der zu verlosenden Tickets ist die DB Regio AG.

Wie funktioniert die Aktion im Radio?

Uns interessieren eure Geschichten: Wo wollt ihr mit dem Deutschlandticket hinfahren? Hilft es euch beim täglichen Pendeln oder schafft es endlich den Ausgleich in der Freizeit? Macht ihr endlich den lang geschobenen Wochenend-Trip? Verratet es uns hier im Formular und schon seid ihr mit im Lostopf.

Ab 13.5. gehts im Radio los: Dann heißt es jeden Morgen vier Mal so viele Deutschlandtickets gewinnen, wie ihr möchtet! Ihr könnt nämlich nicht nur für euch selbst gewinnen, sondern auch zum Beispiel für Bekannte, Freunde oder Familie.

So gewinnt ihr über Whatsapp Deutschlandtickets

Zwischen den Whatsapp-Nachrichten von Familie und Freunden mal kurz Deutschlandtickets abstauben könnt ihr im Whatsapp-Kanal von SWR3. Einfach folgen und die Glocke aktivieren. Wir werden dort in ein paar Tagen einen Link posten, der nur über diesen Kanal ausgespielt wird. Wenn ihr euch dort anmeldet, habt ihr nochmal die Chance auf 1x2 Deutschlandtickets!

Hier erklären wir nochmal, wie ihr den Kanal abonnieren könnt:

Das Gewinnspiel im Newsletter

Obendrauf gibt es sogar noch eine dritte Möglichkeit, Deutschlandtickets für das ganze Jahr zu ergattern: Einfach von 7. bis 10. Mai für unseren Newsletter anmelden! Dort verlosen wir auch nochmal zwei Deutschlandtickets für einen glücklichen Gewinner.

Hier reinklicken und anmelden:

Jetzt eintragen und bei der Aktion im Radio mitmachen:

Teilnahmebedingungen gecheckt? Hier lesen!

Einfach mal in eine Stadt fahren – egal, wie schlecht ihr Ruf auch sein mag! Wer die Umgebung erkundet, findet meist mehr schöne Flecken als gedacht. Wie wärs beispielsweise mit Pforzheim?

Es gibt genug ansprechende Sehenswürdigkeiten in SWR3Land. Wie wäre es mit einem Ausflug ins Dahner Felsenland oder zur 450 Meter langen Hängebrücke in Todtnau?

Und auch bei Regen gibt es in SWR3Land genug zu entdecken: Von Dinosauriern über einen Trampolinpark bis zu einer Experimente-City ist alles dabei! Hier reinschauen:

Diese Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiel um ein Deutsche Bahn Deutschlandticket, das von SWR3 veranstaltet wird.

Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind alle, die 18 Jahre oder älter sind.

Durchführung des Gewinnspiels im Programm von SWR3

Gewinn: Ein Deutschlandticket (Gültigkeitszeitraum 1.6.2024 – 31.12.2024) das die Gewinnerin/der Gewinners mit maximal drei Begleitpersonen nutzen kann. Registrieren kann man sich in dem man sich, zwischen dem 7.5.2024 und dem 17.5.2024, 9:00 Uhr, ins Gewinnspielformular auf www.SWR3.de einträgt.

Die Gewinne werden unter allen teilnahmeberechtigten Gewinnspielteilnehmer:innen ausgelost. Die Gewinner:innen werden zwischen dem 13.5.2024 und dem 17.5.2024 jeweils zwischen 6:00 Uhr und 10:00 Uhr, im Radio bekannt gegeben.

Die Gewinner:innen werden außerdem zwischen dem 13.5.2024 ca. 8:00 Uhr und dem 17.5.2024 ca. 10:30 Uhr per Mail über die Gewinndetails benachrichtigt. Sofern die/der ausgeloste Gewinner:in nicht erreichbar ist und/bzw. sich nicht innerhalb von 4 Stunden nach der Kontaktaufnahme, mit den geforderten persönlichen Daten der Begleitpersonen, zurückmeldet, verfällt der Gewinn und es wird eine neue Gewinnerin/ein neuer Gewinner ermittelt. Die Gewinnspielteilnehmenden sollten deshalb, ihre Mails und auch die SPAM-/Sicherheits-Filter regelmäßig checken.

Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist SWR3 nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen und der Gewinn verfällt ebenfalls.

Sollte ein/e Gewinnspiel-Teilnehmer:in über ihr/sein Alter getäuscht haben und On Air als Gewinner:in genannt worden sein, ist der Gewinn nichtig, wenn sich die Angabe unwahrer Tatsachen herausstellt.

Durchführung des Gewinnspiels bei Whatsapp

Wer den SWR3-Whatsapp-Kanal abonniert hat, hat ab dem 11.5.2024 Zugriff auf einen exklusiven Artikellink zum Gewinnspiel und kann sich ins Teilnahmeformular eintragen. Teilnahmeschluss ist der 14.5.2024 (23:59 Uhr).

Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist SWR3 nicht verpflichtet, Nachforschungen anzustellen und der Gewinn verfällt. Sollte ein/e Gewinnspiel-Teilnehmer:in über sein Alter getäuscht haben ist der Gewinn nichtig, wenn sich die Angabe unwahrer Tatsachen herausstellt.

Durchführung des Gewinnspiels im Newsletter

Wer sich bis 10.5.2024 für den SWR3-Newsletter anmeldet, bekommt am 11.5.2024 Zugriff auf einen exklusiven Artikellink zum Gewinnspiel und kann sich ins Teilnahmeformular eintragen. Teilnahmeschluss ist der 14.5.2024 (23:59 Uhr).

Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist SWR3 nicht verpflichtet, Nachforschungen anzustellen und der Gewinn verfällt. Sollte ein/e Gewinnspiel-Teilnehmer:in über sein Alter getäuscht haben ist der Gewinn nichtig, wenn sich die Angabe unwahrer Tatsachen herausstellt.

Hinweise zum Gewinn

Im Falle eines Gewinns müssen innerhalb von vier Stunden die Daten (Anrede, Titel, Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Straße & Hausnummer, PLZ & Wohnort, E-Mail, telefonische Erreichbarkeit) evtl. Begleitpersonen per Mail an SWR3 geschickt werden.

Der Gewinn kann nur zu dem festgelegten Zeitpunkt angetreten werden. Sollte der Gewinn zu dem entsprechenden Zeitpunkt nicht angetreten werden, verfällt der Gewinn ersatzlos.

Eine Barauszahlung des Gewinns oder eine Umwandlung in andere Sachpreise ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar (auch nicht innerhalb der Familie), ein Weiterverkauf ist nicht erlaubt.

Erweiterungen der Gewinnpakete sind leider nicht möglich.

Sonstiges

Der SWR ist berechtigt, die Daten der Gewinnerin/des Gewinners und der Begleitpersonen an den Kooperationspartner und dessen Ausführungsgehilfen zu übermitteln, um die Durchführung des Gewinns zu ermöglichen.

Der Gewinn wird als Handyticket über die App „Wohin-Du-Willst“ zur Verfügung gestellt, deshalb müssen die Gewinner und evtl. Begleitpersonen die „Wohin-Du-Willst“- App installieren und ein Kundenkonto anlegen.

Zu diesem Zweck werden die Gewinnernamen, Gewinneradressen und Mailadressen an den Gewinnspender weitergegeben.

Die/der Teilnehmende erklärt sich damit einverstanden, dass ihre/seine persönlichen Daten zum Zweck der Organisation und Durchführung des Gewinnspiels gespeichert und genutzt werden.

Jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer erklärt sich auch damit einverstanden, dass ihr/sein Name, ihr/sein Wohnort sowie Gespräche mit ihr/ihm im Programm von SWR3 veröffentlicht werden.

Eine Weitergabe der Daten zu werblichen Zwecken erfolgt nicht. Den Teilnehmern stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte zu. Mehr Informationen zum Datenschutz gibt es auf https://www.swr3.de/datenschutz.

Der SWR ist ebenso berechtigt, den Namen, den Wohnort der Gewinnerin/des Gewinners, zum Zwecke der Berichterstattung über das Gewinnspiel, auch an andere Medienunternehmen weiterzugeben.

Der SWR behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden oder den Spielmodus zu ändern. Dies gilt insbesondere falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Den Teilnehmenden stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen den SWR oder die DB Regio AG zu.

Der SWR kann Teilnehmende aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegt. Die Teilnahme über Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste oder sonstige Dienstleister ist nicht zulässig.

Aktive und ehemalige Mitarbeitende des SWR, der SWR Media Services GmbH, der ARD oder deren Kooperationspartner sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wichtig: Dieser Gewinn wird nicht aus dem Rundfunkbeitrag finanziert. Spender der Deutschlandtickets ist die DB Regio AG.