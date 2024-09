Das Deutschlandticket soll ab 2025 teurer werden: 58 statt wie bisher 49 Euro müsst ihr dann dafür zahlen. Warum überhaupt? Und behaltet ihr euers trotzdem?

Erinnert ihr euch noch, wie schön günstig das mit dem Deutschlandticket angefangen hat? 9 Euro für egal welche Regionalfahrt mit dem (wir geben's zu, oft vollgestopften) Zug. Dann kam das 49-Euro-Ticket und jetzt ... kommen wieder 9 Euro drauf! Wir erklären euch, warum.

Und wir wollen wissen, wie ihr es findet, dass das Deutschlandticket teurer wird: Behaltet ihr euers trotzdem? Hier könnt ihr direkt abstimmen! ⬇️

58 statt 49 Euro: Warum wird das Deutschlandticket teurer?

Ab Januar 2025 steigt der Preis für das Deutschlandticket auf 58 Euro pro Monat. Das hat der Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) aus Nordrhein-Westfalen am Montag mitgeteilt. Der Grund dafür: Den Verkehrsunternehmen fehlt Geld. Zwar verdienen sie auch am Deutschlandticket, aber die Einnahmen aus den üblichen Monatsabos oder von Einzeltickets fallen dadurch teilweise weg. Das Deutschlandticket wirke mit seinem Preis von 49 Euro wie eine Obergrenze, wegen der kaum die Preise für normale Tickets erhöht werden könnten. Dazu kommen mehr Ausgaben durch steigende Energie- und Personalkosten.

Trotz der Preiserhöhung sei das Deutschlandticket nach wie vor ein günstiges Angebot. „ Wir glauben, dass es weiterhin für die Kundinnen und Kunden attraktiv wird “, so Krischer. Dass sich die Verkehrsminister auf der Sonder-Konferenz geeinigt hatten, zeige zudem, dass die Länder am „ Erfolgsmodell Deutschlandticket festhalten und es weiterentwickeln wollen “.

Momentan stellen Bund und Länder je 1,5 Milliarden Euro für das Ticket bereit, für 2026 gibt es aber noch keine Zusagen. Der neue Preis soll die Finanzierung für das Deutschlandticket jedoch langfristig sichern, auch wenn man sich bislang nur auf den Preis für nächstes Jahr einigen konnte.

Preiserhöhung vom Deutschlandticket kritisiert

Der Fahrgastverband PRO BAHN Rheinland-Pfalz/Saarland kritisiert die Preiserhöhung für das Deutschlandticket. Berufspendler könnten sich die 58 Euro noch gut leisten – andere nicht, so der Stellvertretende Landesvorsitzende Martin Mendel gegenüber dem SWR.

Bei 58 Euro im Monat kommen wir in eine Kategorie, bei der Berufspendler noch gut mitgehen können. Bei einer vierköpfigen Familie haut diese Preiserhöhung aber voll rein.

Der Fahrgastverband ist der Meinung: Man müsse das ganze Konzept des Deutschlandtickets revolutionieren. Mendel schlägt ein günstigeres Ticket für einen Umkreis von 100 Kilometern vor. PRO BAHN nennt das den „Einfachtarif“. Wer das Deutschlandticket trotzdem im ganzen Land nutzen will, würde dem Vorschlag nach mehr zahlen als diejenigen, die es nur für den kleineren Umkreis brauchen. Das Ticket wäre aber weiter in allen Verkehrsverbünden gültig und Fahrten innerhalb anderer Städte könnten gegen einen Aufpreis dazugebucht werden. Ein Deutschlandticket mit verschiedenen Kategorien also.

Das aktuelle Deutschlandticket gibt es jedenfalls seit Mai 2023. Damit könnt ihr in ganz Deutschland in allen Bussen und Bahnen des Nah- und Regionalverkehrs fahren. Mittlerweile sollen es mehr als 13 Millionen Menschen nutzen. Ob das bei dem neuen Preis so bleibt, ist abzuwarten – was meint ihr? Werdet ihr es weiterhin nutzen?