In der Regel werden die meisten Rechtsschutzversicherungen mit einer sogenannten Karenzzeit abgeschlossen. Das ist die Zeit, in der die Versicherung zwar besteht, man aber noch keinen Anspruch auf Leistung hat. Bei den meisten Rechtsschutzversicherungen greift der Versicherungsschutz drei Monate nach Abschluss des Vertrages. Ordnungswidrigkeiten oder Unfälle, die in den drei Monaten Wartezeit begangen werden und gegen die man vorgehen will, sind dann nicht vom Versicherungsschutz gedeckt.