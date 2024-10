per E-Mail teilen

Neuer Monat, neue Gesetze und Regelungen: Welche wichtige Änderungen es im November gibt, haben wir hier für euch zusammengefasst.

Ab 1. November können Name und Geschlechtseintrag in Ausweisdokumenten einfacher geändert werden als zuvor. Dann tritt nämlich das Selbstbestimmungsgesetz in Kraft und löst das Transsexuellengesetz ab. Das wurde von Betroffenen als diskriminierend kritisiert.

Für transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und nicht binäre Menschen ist das Selbstbestimmungsgesetz eine Erleichterung. Damit reicht nämlich eine Erklärung beim Standesamt, ob männlich, weiblich, divers oder keine Angabe im Pass stehen soll. Bisher ging das nur mit psychologischen Gutachten und richterlichen Beschlüssen.

Termine werden nur mit einer dreimonatigen Frist vergeben.

Kennt ihr das? Man beantragt einen neuen Perso, kriegt irgendwann die Benachrichtigung, dass er fertig ist – und dann sieht man die Öffnungszeiten der Behörde. Für Berufstätige mit 9-to-5-Arbeitszeiten oft nur schwer machbar.

Ab November wird es bequemer: Dann dürfen sogenannte hoheitliche Dokumente auf Wunsch gegen Gebühr per Post verschickt werden. Achtung: Die rechtlichen Voraussetzungen dafür gelten ab 1. November, die technische und organisatorische Umstellung wird laut Bundesinnenministerium aber noch bis Frühjahr 2025 dauern.

Der digitale Perso kommt: Bald könnt ihr euch mit eurem Handy ausweisen!

Gut 60.000 Beschäftigte der öffentlichen Banken bekommen ab November mehr Geld. Laut der Gewerkschaft Verdi sollen die Gehälter in drei Stufen um insgesamt 11,5 Prozent steigen. Der neue Tarifvertrag soll bundesweit für Mitarbeitende von 63 Instituten gelten.

Neben der Steuer-Identifikationsnummer, die wir alle haben, erhalten wirtschaftlich Tätige ab November auch noch eine Wirtschafts-Identifikationsnummer – und zwar sowohl Einzelne als auch Gesellschaften. Die Nummer gibt es automatisch vom Bundeszentralamt für Steuern. Damit soll die Kommunikation zwischen Unternehmen und Behörden vereinfacht werden.

Laut Finanzministerium wird die Vergabe noch bis 2026 laufen. Die Angabe der Nummer ist also noch nicht verpflichtend.

Rehkitze und andere Tiere suchen oft Schutz in hohem Gras. Immer wieder werden sie dabei von Mähmaschinen verletzt oder getötet – weil man sie nicht sieht und sie auch nicht weglaufen. Einige Bauern suchen ihre Felder vor dem Mähen schon mit Drohnen ab, an denen Wärmebildkameras hängen. Das war bisher aber nur erlaubt, wenn die Drohne mindestens 150 Meter Abstand zu Wohn-, Gewerbe-, Industrie- oder Erholungsgebieten hielt. Ab 20. November gilt ein Mindestabstand von nur noch zehn Metern.

Wie so eine Rehkitzrettung abläuft, siehst du hier:

Kitzrettung mit Drohnen

