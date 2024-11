per E-Mail teilen

Im Dezember könnte euer Netto-Gehalt etwas höher ausfallen. Woran das liegt und was sich zum Ende des Jahres noch alles ändert – hier lesen.

Der Grundfreibetrag bei der Einkommensteuer wird ab Dezember angehoben – und zwar rückwirkend zum Jahresanfang. Für Alleinstehende steigt er um 180 Euro auf 11.784 Euro, für Verheiratete um 360 Euro auf 23.568 Euro. Der Kinderfreibetrag steigt um 228 Euro auf 6.612 Euro.

Die Anpassungen werden einmalig in der Gehaltsabrechnung für Dezember berücksichtigt. Ihr könnt also eventuell mit einer höheren Auszahlung rechnen. Mit der Erhöhung soll die Inflation ausgeglichen werden.

Geld könnt ihr euch auch über die Steuererklärung zurückholen. Wer keine abgeben muss, sondern sie freiwillig abgeben kann, sollte beachten: Ende des Jahres endet die Frist für die Abgabe des Steuerjahres 2020.

Am 15. Dezember kommt der neue Fahrplan der Deutschen Bahn. Dann werden zusätzliche Züge nach Paris fahren – mit Stopp in Frankfurt, Karlsruhe und Straßburg. Außerdem kommt man dann von Baden-Württemberg ohne Umsteigen nach Amsterdam. Einsteigen kann man in Stuttgart und Ulm.

Außerdem wird es Änderungen bei den Fahrkarten geben:

Flexpreise werden durchschnittlich um 5,9 Prozent teurer und können ab einer Woche vor dem Geltungstag nur noch kostenpflichtig storniert werden.

Sparpreistickets, die bis einen Tag vor Reisebeginn für zehn Euro storniert werden können, kosten mindestens 21,99 Euro.

Die günstigsten Super-Sparpreis-Tickets, die nicht stornierbar sind, gibt es weiterhin ab 17,99 Euro.

Ab 28. Dezember 2024 wird der Ladestecker USB-C innerhalb der gesamten Europäischen Union zum Standard für neue Smartphones, Tablets und andere Elektrogeräte. Derzeit können noch drei Systeme verwendet werden: der Mikro-USB-Anschluss, die neuere Verbindung über USB-C sowie Lightning von Apple.

Mit der Maßnahme soll Elektroschrott reduziert und der Umweltschutz gestärkt werden. Viele Anschlüsse wurden in den vergangenen Jahren bereits von den Herstellern umgestellt.

Wer einen Weihnachtsbaum will, muss dieses Jahr ein bisschen mehr Geld ausgeben. Der Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger bezifferte die Preisspanne zuletzt auf 22 bis 30 Euro pro Meter Nordmanntanne. Dies sei ein Euro mehr als im Vorjahr.

Und zum Abschluss noch eine Good News: Die Tage werden wieder länger. Am 21. Dezember ist der kürzeste Tag des Jahres. Ab dem 22. Dezember ist es wieder länger hell.