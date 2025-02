How to Jobwechsel

Jobwechsel lohnt sich: mehr Zufriedenheit, mehr Geld – gute Sache. Aber: bevor man das Thema angeht, gibt’s ein paar Fragen. Ist ein Jobwechsel für mich sinnvoll, bin ich schon so weit, was muss ich vielleicht dazulernen? Und: ist in meinem Berufsfeld überhaupt genug Luft nach oben oder wäre was ganz anderes womöglich besser? How to Jobwechsel, das ist das SWR3 TopThema mit Bertram Quadt.