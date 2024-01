Entscheidungsexperte Philip Meissner gibt Tipps, um die richtige Entscheidung zu treffen. Philip Meissner

Philip Meissner ist Wirtschaftswissenschaftler und Leiter des Lehrstuhls für Strategisches Management und Entscheidungsfindung an der ESCP Wirtschaftshochschule in Berlin. In seinem Ratgeber: „Entscheiden ist einfach – wenn man weiß, wie es geht“ schreibt der Autor über Entscheidungsstrategien.