Unser Lieblingsfrosch hat mal wieder was zu sagen: An der US-Universität von Maryland hat er die Abschlussrede gehalten und mit wertvollen Ratschlägen um sich geworfen.

„ Während ihr euch darauf vorbereitet, den großen Sprung ins echte Leben zu wagen, hier ein kleiner Rat – wenn ihr bereit seid, auf einen Frosch zu hören “, hat die Muppet-Puppe am Donnerstagabend im US-Staat Maryland gesagt. Hier Teile der Rede:

Drei Lebensweisheiten hat er den Studentinnen und Studenten der Abschlussklasse in der Rede mitgegeben:

Wenn ihr über einen Graben hüpft, dann hüpft nicht allein, sondern reicht euch die Hände und hüpft gemeinsam. Denn das Leben ist besser, wenn wir zusammen hüpfen.

Das Leben ist wie ein Film: Schreibt euer eigenes Ende.

Hört nicht auf zu glauben.

Und nach Kermits Rede jetzt Miss Piggy!

Und damit es gerecht zugeht, haben wir euch hier noch drei Lebensweisheiten von Miss Piggy rausgesucht. Sie ist die Puppe, die ihr Leben lang (ohne Erfolg) hinter Kermit her, aber immer an seiner Seite war. Leider hat sie nie jemand eingeladen, eine Abschlussrede an einer Uni zu halten. Dabei hätte sie so viel zu sagen:

Mir ist egal, was du von mir hältst, außer du denkst, ich bin super – womit du Recht hast.

Der frühe Vogel fängt den Wurm – das hat er auch verdient.

(Zum Thema Schönheit:) Fang perfekt an und verändere nichts. Betone deine guten Seiten. Und: Verstecke deine schlechten, indem du jedem reinhaust, der die Frechheit besitzt, sie zu erwähnen.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von realmisspiggy

Kermit-Erfinder Henson studierte auch in Maryland

Die Universität hatte schon im März bekannt gegeben, dass der 1955 von Jim Henson erschaffene Kermit die diesjährige Festrede halten würde.

„ Ich bin begeistert, dass unsere Absolventen und ihre Familien den Optimismus und die Ansichten des weltberühmten Kermit dem Frosch in einer so bedeutsamen Zeit ihres Lebens erhalten werden “, sagte Universitätspräsident Darryll J. Pines.

Der 1990 gestorbene Henson machte selbst seinen Abschluss an der Universität von Maryland. Als Student der Hauswirtschaftslehre (!) bastelte er die ursprüngliche Froschpuppe aus einem Mantel seiner Mutter und einem halbierten Tischtennisball, wie die Universität mitteilte. Eine Bronzestatue von Henson und Kermit, die gemeinsam auf einer Bank sitzen, ziert den College-Park-Campus: