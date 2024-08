per E-Mail teilen

Die Situation auf dem Flughafen sei chaotisch, erzählt Bettina aus Baden-Württemberg. Ihre Familie und Tausende Reisende müssen fast eine Woche auf den nächsten Flieger warten, der sie von Madeira nach Hause bringt.

Einen Tag und eine Nacht haben Bettina und ihre Familie auf dem Boden des Flughafens verbracht – gemeinsam mit Tausenden Touristen, die auf Madeira festhängen. Allein vier Flieger nach Deutschland wurden am Wochenende gecancelt, erzählt Bettina.

Auch in andere Länder ging nichts mehr. Heftige Winde hatten es unmöglich gemacht, auf der Atlantik-Insel zu starten und zu landen. Für ihre Familie habe sie inzwischen eine Ferienwohnung gefunden, in der sie übernachten können.

Wir waren alle total gerädert. Schlafen auf dem Flughafen war nicht wirklich möglich.

Urlauber auf Madeira gestrandet: „Wir fühlen uns total hängengelassen“

Was Bettina viel mehr beschäftigt: Warum schafft man es nicht, die Menschen zeitnah mit anderen Flugzeugen oder Fähren von der Insel zu holen? „Wir fühlen uns total hängengelassen“ , sagt sie im Interview mit SWR3:

Erst am Donnerstag, so erzählt Bettina, stellt die Fluglinie Condor eine Maschine zur Verfügung, die ihre Familie und andere Urlauber nach Deutschland bringen soll. Also nach knapp einer Woche Festsitzen und Warten auf Madeira.

Zeltlager abgesagt, Verdienstausfall – Folgen des Urlaubs-Chaos auf Madeira

Wegen des geplatzten Rückflugs von Madeira muss die Familie einiges umorganisieren – was Kosten verursacht und auch Verdienstausfälle mit sich bringt. Ein gebuchter Folgeurlaub sei jetzt storniert, berichtet Bettina, auch das Zeltlager der Tochter sei abgesagt.

Unser Sohn hat einen Verdienstausfall von einer Woche. Der hätte eigentlich jetzt einen neuen Job angetreten.

Bettina auf Madeira: Zu der Zeit war der Urlaub noch entspannt Bettina aus Baden-Württemberg

Urlauber auf Madeira gestrandet: Welche Kosten übernimmt die Fluglinie?

Condor hat sich bei den gestrandeten Urlaubern gemeldet – aber auch angekündigt, dass sie wegen des starken Ferienbetriebs nicht sofort einen Flieger nach Madeira schicken können, um die Menschen dort zu holen.

Auf Anfrage von SWR Aktuell hat Condor demnach angekündigt, dass Gäste, deren Rückflug von Madeiras Hauptstadt Funchal erst zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden kann, die entstehenden Kosten im Rahmen der Versorgungsleistung bei Condor einreichen könnten.

Ob und in welcher Höhe die Fluglinie für die zusätzlichen Kosten aufkommen wird, ist noch nicht klar.