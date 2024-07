per E-Mail teilen

34 Jahre ist er alt – und 14 davon war er Teil der deutschen Fußballnationalmannschaft. Aus der will sich Fußball-Weltmeister Thomas Müller jetzt offenbar zurückziehen.

Mit den Länderspielen soll Schluss sein, wie mehrere Medien berichten. Seinen Vertrag beim FC Bayern München will er demnach aber noch weiter erfüllen. Dieser geht noch ein Jahr.

Wie jeder Fußballer, der was auf sich hält, hat auch Thomas Müller schon den ein oder anderen guten Spruch rausgehauen. Hier eine Auswahl seiner lustigsten Sprüche:

Nein, es war immer ganz klar unser Ziel, im Halbfinale auszuscheiden und dementsprechend werden wir auch mit einer laschen Einstellung am Donnerstag in die Partie gehen.

Des interessiert mich ois net, der Scheißdreck. Weltmeister samma. Den Pott hamma. Den scheiß goldenen Schuh kannst‘ dir hinter die Ohren schmier‘n.

Die Handregel ist ein verzwicktes Luder.

We have a big breast.

Wo keine Muskeln sind, kannst du dir auch nicht weh tun! Meine Waden sind so dünn, da kann kein Gegner die Knochen treffen, weil man sie so schlecht sieht.

Und noch was Philosophisches:

Wir Fußballer denken nur von heute bis gestern.

Die Liste wird zu lang, also Frage in die Runde: Welcher ist euer liebster Müller-Spruch? Schreibt ihn uns in die Kommentare!

Und wenn er nicht gerade Sprüche reißt, kuschelt er auch gerne mit Fohlen:

Fußball-Weltmeister Thomas Müller sagt tschüss

Thomas Müller nahm mit der Nationalelf an vier Weltmeisterschaften teil und spielte bei mehreren Europameisterschaften. Insgesamt gehen auf sein DFB-Konto 45 Tore in 131 Länderspielen. Nur Lothar Matthäus (150) und Miroslav Klose (137) spielten häufiger für Deutschland als Müller. Er stand 104-mal in der deutschen Startelf, bei der Niederlage gegen Spanien bei der diesjährigen EM wurde er zum 27. und letzten Mal eingewechselt.

Toni Kroos beendet Fußball-Karriere

Neben Thomas Müller sagt auch ein weiterer langjähriger DFB-Spieler tschüss: Toni Kroos steigt aber nicht nur aus der Nationalmannschaft aus, sondern möchte seine Karriere komplett beenden. Kroos und Müller bestritten beide ihr erstes Spiel in der A-Nationalmannschaft am 3. März 2010: Damals wurde Müller in der 67. Minute durch Kroos ausgewechselt. Zusammen begonnen, zusammen gegangen.