VW in der Krise, Gewinnwarnung bei Mercedes – jetzt ruft Bundeswirtschaftsminister Habeck zum Autogipfel. Der Alarm ist leider berechtigt, sagt SWR3 Wirtschaftsexperte Lutz Heyser.

Autobauer, Zulieferer und Branchenverbände hat Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zum Autogipfel eingeladen – oder besser aufgefordert. Die Krise am Automobilmarkt ist mittlerweile mit Händen zu greifen: VW, das seine traditionelle Beschäftigungsgarantie aufgehoben hat, hatte am Donnerstagabend einen Bericht dementiert, wonach 30.000 Arbeitsplätze wegfallen sollen. Und Mercedes-Benz hat fast zeitgleich seine Umsatzerwartungen deutlich nach unten korrigiert.

„Die deutsche Autoindustrie rauscht ziemlich in die Krise“ – so ist die Lage bei den Autobauern im Südwesten

Die Situation ist wohl ziemlich ernst. Und das auch bei uns in SWR3Land, wo sehr viele Menschen in der Autobranche arbeiten. SWR3-Wirtschaftsexperte Lutz Heyser warnt: „ Es steht gerade ziemlich viel auf dem Spiel “:

Nachrichten 20.9.2024 Eine Million Menschen arbeiten hier in der Automobilindustrie Dauer 0:52 min SWR3-Wirtschaftsexperte Lutz Heyser analysiert die Autokrise.

Lutz sagt, die Lage sei „ ernst und herausfordernd “. Es stehe gerade ziemlich viel auf dem Spiel: Und eben nicht bloß bei Mercedes in Stuttgart oder Rastatt, sondern auch bei Audi in Neckarsulm oder BMW in München, und auch bei vielen Zulieferern, wie Bosch, ZF Friedrichshafen oder der Marquardt-Gruppe aus dem Landkreis Tuttlingen, die alle mit dranhingen:

Gut eine Million Beschäftigte hat die Automobilindustrie hier im Südwesten, die durch die Bank, auch im Vergleich zu anderen Branchen, immer sehr gut verdient haben und sichere Arbeitsplätze hatten.

Wie stehen die Chancen auf einen Job in der Automobilbranche nach einer Kündigung?

Auch das SWR3Topthema hat sich mit der Automobil-Krise beschäftigt und sich den möglichen Jobabbau in der Branche angeschaut. Sollte es zu betriebsbedingten Kündigungen kommen, hängen die Chancen auf einen neuen Job von unterschiedlichen Faktoren ab, sagt SWR3 Wirtschaftsredakteurin Sabine Geipel.

Trotz Fachkräftemangel – es ist nicht selbstverständlich, dass man als Entlassener in der Autoindustrie schnell wieder Arbeit findet.

Ein Ingenieur würde schneller wieder einen Job finden, als jemand mit einem klassischen Industriejob, so Geipel. Die Zahl der offenen Stellen gehe zurück und die Arbeitslosigkeit steige.

Mehr zum möglichen Jobabbau in der Autobranche im SWR3 Topthema:

Topthema vom 20.09.2024 20.9.2024 Jobabbau in der Autobranche Dauer 3:11 min Gewinnwarnungen, drohende Entlassungen und große Zukunftssorgen. In der deutschen Automobilbranche läuft es aktuell nicht gut. Viele machen sich Sorgen um ihre Jobs. Ein Gipfeltreffen soll am Montag der Branche helfen. Die Sorgen, die Probleme und wie es weitergehen könnte. Das ist das SWR3 Topthema mit Malte Dedecek

„Kunden zahlen hohe Autopreise nur, wenn die Deutschen auch wirklich besser sind“

Umso wichtiger ist, dass die deutsche Autoindustrie die Kehrtwende schafft. Die deutsche Autoindustrie – das Herzstück der deutschen Industrie – stecke mitten im Umbau zur E-Mobilität. Sie rausche nun ziemlich in die Krise – wobei es die Jahre davor eben auch sehr gut gelaufen sei. Lutz glaubt:

Vielleicht hat man sich darauf auch ein bisschen zu sehr verlassen, dass sich deutsche Autos weiter so gut verkaufen. Denn teuer waren sie schon immer. Die Kunden zahlen die hohen Preise aber nur, wenn die deutschen auch wirklich besser sind. Und das gilt gerade bei den E-Autos und China wohl nicht mehr so uneingeschränkt.

Kann die Politik die Autobauer retten?

Für Montag hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zu einem Autogipfel geladen, um über die schwierige Lage der Branche zu beraten. Welche Lösungen dabei herauskommen bleibt abzuwarten. „ Viel tun kann die deutsche Politik da ehrlicherweise aus meiner Sicht nicht “, sagt Lutz. „ Vielleicht die Rahmenbedingungen verbessern. Neue E-Autoprämien einführen, von denen auch deutsche Autobauer was haben. Da ist man ja dran. Aber das Problem scheint mir größer. “:

Nachrichten 20.9.2024 „Deutsche Autobauer müssen besser werden!“ Dauer 0:54 min Die Politik wird die Autokrise nicht lösen, sagt SWR3-Experte Lutz Heyser. Das müsse die Autoindustrie schon selbst hinkriegen.

Branchen-Experte Stefan Bratzel setzt trotzdem auf das Treffen im Wirtschaftsministerium und hofft auf Änderungen. Beim letzten Treffen vor einem Jahr wäre aber nichts Brauchbares entstanden.

Man hat ein Jahr verloren, weil seitdem nichts passiert ist, das der Automobilindustrie hilft und die Elektromobilität voranbringt.

FDP-Politiker sieht „massives Missmanagement“ bei VW

Der FDP-Politiker Meyer sieht in der Krise bei Volkswagen allerdings keine Aufgabe für den Staat. Die Probleme bei VW seien verschuldet „ durch eine Produktentwicklung am Markt vorbei sowie ein massives Missmanagement durch Vorstand und Betriebsrat “, sagte der Haushaltsexperte.

„ Ein ineffizienter bürokratischer Wasserkopf, der beständige staatliche Eingriff durch das sozialdemokratische Land Niedersachsen, besitzstandswahrende Gewerkschaften und ein überfordertes Top-Management sind ganz eindeutig Teil der Probleme von VW “, sagte Meyer.

Eine Woche zuvor hatte Autoexperte Andreas Herrmann im SWR3 Topthema zur Autokrise noch eine gewisse Zuversicht verbreitet. Er ist Direktor des Instituts für Mobilität der Universität St. Gallen. Bei Porsche beispielsweise laufe das Geschäft durchaus stabil. Auch Mercedes scheine einen Weg zu finden – das war allerdings vor der Gewinnwarnung vom Donnerstag: