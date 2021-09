Die große Gala zum SWR3 New Pop ist immer ein ganz besonderes Highlight neben den Einzelkonzerten. In die Musik-Show kommen die größten internationalen und nationalen Stars.

Am 18. September wird die Fernsehsendung im Festspielhaus in Baden-Baden aufgezeichnet. Früher schon dabei waren Acts wie David Guetta oder James Blunt. Auch dieses Jahr holen wir zu unserer Gala wieder Weltstars und die bekanntesten deutschen Künstler.

Die Musik-TV-Show moderiert Guido Cantz. Ausgestrahlt wird SWR3 New Pop – Das Special am 24. September um 23.45 Uhr im Ersten Deutschen Fernsehen. Außerdem ist die Sendung für zwölf Monate in der ARD Mediathek verfügbar.

Die besten Bilder von SWR3 New Pop – Das Special 2019:

Nathan Evans – vom Internet-Star zum Berufsmusiker

Einer der Künstler bei SWR3 New Pop – Das Special ist der schottischen Sänger Nathan Evans, der Anfang des Jahres noch als Briefträger gearbeitet hat. Dann hat er seine Version des alten neuseeländischen Sea Shanty Wellerman bei TikTok hochgeladen und wurde zum Social-Media-Phänomen. Jetzt hat er einen Plattenvertrag und macht nur noch Musik.

SWR3-Interview: Nathan „The Wellerman“ Evans singt seinen Shanty-Hit

Rag’n’Bone Man – mit neuem Album zum SWR3 New Pop

Rag’n’Bone Man, der britische Superstar, ist ein alter New-Pop-Bekannter.

2017 wurde er durch seinen Song Human berühmt und spielte – damals noch als Newcomer – auch direkt beim SWR3 New Pop. Dieses Jahr holen wir ihn zur großen Show und für ein Bonus-Konzert wieder nach Baden-Baden.

SWR3 New Pop 2021: Rag'n'Bone Man spielt Bonuskonzert

Zoe Wees – die Newcomerin des Jahres 2021

Zoe Wees startete ihre Karriere mitten in Pandemiezeiten und ihre erste Single Control wurde direkt ein großer Hit. Mit nur 19 Jahren hat es die Hamburgerin damit schon bis in die großen amerikanischen Late-Night-Shows geschafft! Fernseh-Erfahrung hat Zoe Wees also. Auch sie tritt in unserer TV-Sendung auf und spielt ein Einzelkonzert.

Alice Merton – eine ehemalige Mannheimer Studentin

Alice Merton hat in SWR3Land studiert – heute ist sie auf der ganzen Welt ein Popstar, vor allem Dank ihres Songs No Roots. Nach ihrem New-Pop-Konzert 2017 kommt sie dieses Jahr zur Gala.

SWR3 New Pop 2021: Diese Künstler stehen für euch auf der Bühne

Wincent Weiss – 2017 als Newcomer beim SWR3 New Pop

Einer der bekanntesten und beliebtesten deutschen Sänger ist Wincent Weiss. Auch er tritt bei SWR3 New Pop – Das Special auf. Mit seinen Hits Musik sein und Feuerwerk gab er 2017 ein Konzert im Kurhaus.