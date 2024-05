In seinen Song „American Town“ erzählt Ed Sheeran wie er und und seine Frau Cherry Seaborn sich in Amerika näher gekommen sind.

Darum geht es in „American Town“

Ed Sheeran hat einen Song darüber geschrieben, wie er und seine Frau Cherry Seaborn sich näher kennengelernt haben. Sie sind ja in England beide in dieselbe Klasse gegangen an der Thomas Mills High School in Framlingham in Suffolk. Sie hatten sich dann aus den Augen verloren und sind sich später in den USA wieder über den Weg gelaufen, wo Ed gerade auf Tour war. Cherry lebte zu der Zeit in den Staaten. Eine extrem aufregende Zeit, als sie frisch verliebt waren!

Deutsche Übersetzung von Ed Sheeran: „American Town“

Wir waren weit weg von Zuhause,

hatte dich schon so lange nicht gesehen.

Aber es reichte ein Moment.

Ach, es war arschkalt am Anfang des Jahres,

wovon wir aber nichts mitbekommen haben,

ab dem Moment,

als wir uns plötzlich gegenüberstanden in der Fremde.

Wir lebten das Leben, das wir in Friends gesehen haben,

Chinese Takeaway in diesen kleinen weißen Schachteln.

Dein Zimmer so klein, da passt kaum die Matratze rein.

Fünfter Stock, ohne Aufzug.

Der Wind schien direkt durch uns durchzuwehen.

Daunenjacken waren im Trend

und wir im Veliebtheitsrausch.

Latzhose über dem Hoodie, und los ging's.

Unsere Füße schwebten über dem Boden.

Wir hatten uns in der Liebe verirrt, und wollten nicht gefunden werden.

Nur ich und

mein englisches Mädchen in einer amerikanischen Stadt.

Wir wollten die Zeit anhalten.

Die Tage kamen und gingen.

Und wenn dann irgendwann wieder viele Türen zwischen uns waren,

klebte der Duft deines Parfüms an mir.

Handy war nicht so dein Ding,

aber du warst pure Elektrizität, wenn wir zu zweit waren.

Ich dachte, ich würde nervöser sein.

Wir schauten uns Komödien an und verpassen immer das Ende,

quatschten bis zum Morgengrauen.

Wenn die Gezeiten sich änderten, stellten wir uns dagegen,

interpretierten Songs um die Wette.

Und dann ins Restaurant auf gut Glück.

Wir haben aus Flaschen in Papiertüten getrunken.

Und Zeit zu verschwenden war Zeit, die nicht verschwendet war.

Und wenn wir beide unsere Augen geschlossen hatten,

dann hat mich der Duft deines Parfüms an einen höheren Ort katapultiert.

Wir tranken Moscow Mules und stahlen die Becher,

meist aus der Bowery Bar.

Was für ein perfekter Tag, um sich zu verlieben,

ein Weg für einen Anfang.

Aber immer, wenn du denkst, alles ist verloren,

dann erinnerst du dich nicht mehr daran, wie es angefangen hat.

Bei uns war es damals in einer Stadt in Amerika.

Lyrics: Ed Sheeran „American Town“ im englischen Original

We're a long way from home

Haven't seen you in so long

But it all came back in one moment

And the year started cold

But I didn't notice at all

And when we found there's a room we're both in

We get Chinese food in small white boxes

Live the life we saw in Friends

Your room, it barely fits the mattress

Wake up, leave for work again

The wind, it seems to blow right through us

Down jackets are the trend

The rush, we're rushing deep into love

English girl in an American town

No elevator to the fifth floor, I'll

Ring on the buzzer then you'll be right down

I wish time would freeze

Dungarees over the hoodie, we're out

Feet are three feet off the ground

Lost in love and we don't wanna be found

It's just you and me

My English girl in an American town

In an American town

Days come and go

But it ends, windows closed

And the scent of your perfume's on me

You're useless with your phone

Electric when one-on-one

I thought I would be more nervous, darlin'

We watch comedies and miss the endings

Conversations till the dawn

And your changin' tide, we push against it

Challenge meanings in the songs

And head out without a reservation

Drinkin' out of paper bags

And wasting time is time not wasted

With my English girl in an American town

No elevator to the fifth floor, I'll

Ring on the buzzer then you'll be right down

I wish time would freeze

Dungarees over the hoodie, we're out

Feet are three feet off the ground

Lost in love and we don't wanna be found

It's just you and me

My English girl in an American town

And when our eyes are closed together, I can't explain

How the scent of your perfume takes me to a higher place

We can watch it unfold or we can change how it takes

And we build when it breaks down

We drink Moscow Mules and steal the cups

From, mostly, the Bowery Bar

What a perfect day to fall in love on

What a way to make a start

It appears when you think all is lost, then

You don't remember when it started, never have to pretend

With my English girl in an American town

No elevator to the fifth floor, I'll

Ring on the buzzer then you'll be right down

I wish time would freeze

Dungarees over the hoodie, we're out

Feet are three feet off the ground

Lost in love and we don't wanna be found

It's just you and me

English girl in an American town

No elevator to the fifth floor, I'll

Ring on the buzzer then you'll be right down

I wish time would freeze

Dungarees over the hoodie, we're out

Feet are three feet off the ground

Lost in love and we don't wanna be found

It's just you and me

My English girl in an American town