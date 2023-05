Ich habe die große Liebe gefunden.

Schatz komm einfach in meine Arme

und überlass mir alles andere.

Ich hab ein Mädchen gefunden – so schön und liebenswert

und ich hätte nie gedacht, dass du diejenige bist,

die auf mich wartet.

Weil wir uns schon als Kinder geliebt haben

ganz unschuldig und ohne zu wissen,

was wir einmal füreinander empfinden würden.

Diesmal werde ich dich nicht wieder loslassen,

Schatz, gib mir einfach einen sanften Kuss,

denn dein Herz ist alles, was ich habe.

Und in deinen Augen sehe ich,

dass du meines ganz fest hältst.

Ich tanze mit dir in der Dunkelheit,

du in meinen Armen, barfuß auf der Wiese

zu unserem Lieblingslied.

Und als du sagtest:

„Ich sehe heute schrecklich aus“

hab ich dir ganz leise zugeflüstert,

aber so, dass du es hören konntest:

„Du siehst einfach perfekt aus!“

Die Frau, die ich gefunden habe,

ist stärker als alle anderen, die ich kenne.

Wir haben die selben Träume und hoffentlich

bald auch das selbe Zuhause.

Sie trägt mehr als nur meine Geheimnisse in sich,

sie ist die Liebe meines Lebens

und irgendwann die Mutter unserer Kinder.

Noch sind wir jung, aber unsere Liebe wird

alle Stürme überstehen.

Schatz halte einfach meine Hand,

Sei mein Mädchen, ich werde dein Mann sein,

weil ich meine Zukunft in deinen Augen lesen kann.

Baby, ich tanze mit dir in der Dunkelheit,

Du in meinen Armen, barfuß auf der Wiese

zu unserem Lieblingslied.

Du sahst so wunderschön aus in diesem Kleid

und ich dachte nur: womit habe ich das nur verdient?

Schatz, du siehst einfach perfekt aus!

Ich glaube an das, was ich sehe

und jetzt weiß ich,

dass mit dir ein Engel in mein Leben getreten ist.

Sie ist so vollkommen.

Womit hab ich das verdient…

Du siehst einfach perfekt aus,

heute nacht…