Trump als US-Präsident?! Schon im Jahr 2000 wird das in der Folge „Bart to the Future“ (angelehnt an „Zurück in die Zukunft“) vorhergesagt, 2016 ist es dann auch in der Realität so weit. In der Folge darf Bart in die Zukunft schauen – die visionäre Eingabe eines Casino-Besitzers zeigt, wie Lisa Simpson Donald Trump in der US-Präsidentschaft ablöst. Der wird ihr einen großen Schuldenberg zurückgelassen und das Land heruntergewirtschaftet haben.

Bild in Detailansicht öffnen