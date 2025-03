per E-Mail teilen

in Pocket speichern

Chemie und Physik sind mal wieder Schuld an diesem Phänomen! Erfahrt außerdem, welches Material weniger stark zum Erhitzen der Teller beiträgt.

Der Naturwissenschaftler Dr. Kay-Michael Voit vom Max-Planck-Institut Bonn weiß, wie Mikrowellen funktionieren und warum wir uns am Teller so oft die Finger verbrennen, obwohl das Essen darauf manchmal noch kalt ist.

Hier könnt ihr euch die Erklärung von Dr. Kay-Michael Voit als Audio anhören. 👇🏼

Kurze Frage, kurze Antwort 24.8.2024 Warum wird der Teller in der Mikrowelle heißer als das Essen? Dauer 1:01 min Das kennen wir alle: Die Mikrowelle ist fertig, der Teller heiß, aber unser Essen ist noch lauwarm oder kalt. Wie kann das sein? Wir haben die Erklärung für euch!

Mikrowellen erhitzen Wasser

Hitze entsteht durch die Bewegung kleinster Teilchen, weiß Naturwissenschaftler Dr. Kay-Michael Voit. Eine Mikrowelle erzeugt Wärme, indem sie die Wassermoleküle in Lebensmitteln in Bewegung versetzt.

Allerdings enthalten auch Teller und Behälter oft geringe Mengen Restwasser – entweder aus dem Herstellungsprozess oder von der Spülmaschine. Diese Wasserrückstände erwärmen sich ebenfalls, wodurch auch Teller und Behälter heiß werden können.

Teller in Mikrowellen erhitzen sich schneller

Dass sich die Behälter manchmal stärker erwärmen als das Essen darauf, liege an der Wärmekapazität, erklärt Voit. Wasser, aus dem Lebensmittel zum Großteil bestehen, habe eine etwa viermal höhere Wärmekapazität als viele Materialien von Behältern.

Das Resultat:

Es wird viel mehr Energie benötigt, um die Temperatur des Essens zu erhöhen, als die Temperatur des Behälters.

Heiße Teller vermeiden mit dem richtigen Material

Am besten geeignet sind Behälter aus Glas oder Porzellan, empfiehlt der Wissenschaftler. Die Finger verbrenne man sich am ehesten an Materialien wie Steingut, vor allem, wenn es nicht vollständig glasiert ist. Denn dort sei noch relativ viel Restwasser vorhanden.

Schickt uns eure Fragen

Ihr habt eine Frage, die ihr unbedingt beantwortet haben wollt? Dann schaut doch mal, ob wir die Frage bereits beantwortet haben. Wenn ihr die Antwort bei uns nicht findet, dann schickt uns eure Frage:

Mailt uns eure kurze Frage an frage@swr3.de