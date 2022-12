Diesen Monat treffen sich Harald Glööckler und Aminata Belli. Die beiden sprechen unter anderem über ihre zum Teil schwierige Kindheit. Sie einigen sich darauf, dass es verschiedene Realitäten gibt und überlegen, wie sie damit umgehen würden, wenn sie plötzlich mehrere 100 Millionen auf dem Konto hätten – die Reaktionen waren erstmal sehr unterschiedlich. Wie? Jetzt in der ersten Folgen des Duos!

Lass uns gerne eine Bewertung da! Feedback, Freundschaftsbriefe & liebe Grüße an: 1plus1@swr3.de.

Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf SWR3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Infos zum Podcast gibt es auf SWR3.de.

1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit ist ein Podcast von SWR3. Produktion: Mit Vergnügen.

Produktion: Lisa Golinski und Jo Bischofberger

Redaktion: Christina Winkler

Technische Betreuung: Maximilian Frisch

Schnitt & Mix: Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch

Sprecher*in: Maximiliane Hecke und in den Teasern Max Richard Leßmann

Außerdem an diesem Podcast beteiligt: Matze Hielscher, Maxi Stumm, Marc Bürkle und Victoria Kempter