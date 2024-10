Benni Grams ist professioneller Parkour-Athlet und regelmäßiger Teilnehmer bei Ninja Warrior im TV.

Hier erfahrt ihr, warum wir uns alle mal außerhalb unserer eigenen Komfortzone begeben sollten und was einige erste leichte Übungen sind. Aber was bringt uns das überhaupt?

Natürlich erzählt Benni auch von Situationen, in denen er Angst gehabt hat und wie er diese Angst überwunden hat.

